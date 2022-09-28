اتحاد النيجر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fenifoot.football
العنوان
Avenue François Mitterrand,
Boîte postale 10299,
10299 NIAMEY
Niger
طرق التواصل
الهاتف: +227/2072 4575
البريد الإلكتروني:info@fenifoot.football
التنظيم
President
Hamidou DJIBRILLA
Vice President
Amadou HADARI
Ibrahim SANI
General Secretary
Moumouni AMADOU
Media And Communication Manager
Abdel ABOUBAKARI
Technical Director
Alhousseini SAGAYERE
National Coach Men
Ezzaki BADOU
National Coach Women
Ali MAMADOU
Chairperson of the Referees Committee
Boureima ATTAMA
Head/Director of the Referees Department
Gomno DAOUDA
Referee Coordinator
Boureima ATTAMA
تصنيف النيجر
تصنيف منتخب النيجر للرجال
تصنيف منتخب النيجر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
126
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
1114.80
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
164
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
870.77
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد النيجر لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١