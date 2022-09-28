اتحاد النيجر لكرة القدم

اتحاد النيجر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fenifoot.football

العنوان

Avenue François Mitterrand,

Boîte postale 10299,

10299 NIAMEY

Niger

طرق التواصل

الهاتف: +227/2072 4575

البريد الإلكتروني:info@fenifoot.football

التنظيم

President

Hamidou DJIBRILLA

Vice President

Amadou HADARI

Ibrahim SANI

General Secretary

Moumouni AMADOU

Media And Communication Manager

Abdel ABOUBAKARI

Technical Director

Alhousseini SAGAYERE

National Coach Men

Ezzaki BADOU

National Coach Women

Ali MAMADOU

Chairperson of the Referees Committee

Boureima ATTAMA

Head/Director of the Referees Department

Gomno DAOUDA

Referee Coordinator

Boureima ATTAMA

تصنيف النيجر

تصنيف منتخب النيجر للرجال
تصنيف منتخب النيجر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
126
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1114.80

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
164
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
غرناطة
870.77

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد النيجر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد النيجر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

FRANCE, PARIS - SEPTEMBER 27: FIFA President Gianni Infantino and Niger Football Association President Hamidou Djibrilla Hima during a meeting at FIFA Paris Offices on September 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet - FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يقبل دعوة النيجر
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
+6
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
dpyosvrxfgxjcjfplb2t.jpg
البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
١٥ يناير ٢٠٢١
hity0etfli1glvn4cxme.jpg
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
كافالي يحلم بتأهل تاريخي إلى كأس العالم
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
vpndw6gsjuzxugu2nawd.jpg
البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
أخبار متعلّقة
caobrd6bxod6t8e3ycop.jpg
البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية