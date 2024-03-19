اتحاد نيبال لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-anfa.com

العنوان

ANFA House,

Satobato,

Lalitpur-17,

P.O. Box 12582,

KATHMANDU

Nepal

طرق التواصل

الهاتف: +977-1/520 1060

البريد الإلكتروني:nep@the-afc.com

فاكس: +977-1/520 1059

التنظيم

President

Pankaj NEMBANG

Senior Vice President

Bir KHADKA

Vice President

Birat SHAHI

Dawa LAMA

Dipak KHATI

Dipak KHATIWADA

Dirgha KC

General Secretary

Kiran RAI

Treasurer

Rabindra JOSHI

Media And Communication Manager

Sailendra ADHIKARI

Technical Director

Hari KHADKA

National Coach Men

Vincenzo ANNESE

National Coach Women

Rajendra TAMANG

Chairperson of the Referees Committee

Buddhi GURUNG

Head/Director of the Referees Department

Gokul THAPA

Referee Coordinator

Rojen SHRESTHA

Futsal Coordinator

Jawa LAMA

تصنيف نيبال

تصنيف منتخب نيبال للرجال
تصنيف منتخب نيبال للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
944.95

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
98
تونجا
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
كازاخستان
1205.07

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد نيبال لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيبال لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: During the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group D match between Portugal and Mexico at Dubai Design District Stadium on February 16, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط-مارس/آذار 2024)
١٩ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
Street Child
مؤسسة FIFA
تسليط الضوء على أربع منظمات خيرية في اليوم العالمي للطفل
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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البطولات
سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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