اتحاد نيبال لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-anfa.com
العنوان
ANFA House,
Satobato,
Lalitpur-17,
P.O. Box 12582,
KATHMANDU
Nepal
طرق التواصل
الهاتف: +977-1/520 1060
البريد الإلكتروني:nep@the-afc.com
فاكس: +977-1/520 1059
التنظيم
President
Pankaj NEMBANG
Senior Vice President
Bir KHADKA
Vice President
Birat SHAHI
Dawa LAMA
Dipak KHATI
Dipak KHATIWADA
Dirgha KC
General Secretary
Kiran RAI
Treasurer
Rabindra JOSHI
Media And Communication Manager
Sailendra ADHIKARI
Technical Director
Hari KHADKA
National Coach Men
Vincenzo ANNESE
National Coach Women
Rajendra TAMANG
Chairperson of the Referees Committee
Buddhi GURUNG
Head/Director of the Referees Department
Gokul THAPA
Referee Coordinator
Rojen SHRESTHA
Futsal Coordinator
Jawa LAMA
تصنيف نيبال
تصنيف منتخب نيبال للرجال
تصنيف منتخب نيبال للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
944.95
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
98
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
1206.27
102
كازاخستان
كازاخستان
1205.07
١٥ مارس ٢٠٢٤
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