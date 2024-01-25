اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Porton Principal del Hospital Bautista 1 c. abajo,,

1 c. al sur y 1/2 c. abajo,

Apartado Postal 976,

MANAGUA

Nicaragua

طرق التواصل

الهاتف: +505/2222 7035

البريد الإلكتروني:fenifut@yahoo.com

فاكس: +505/2222 7885

التنظيم

President

Manuel QUINTANILLA

Vice President

Guillermo LOPEZ

Marlon GOMEZ

General Secretary

Jose BERMUDEZ

Media And Communication Manager

Moises AVALOS

Technical Director

Roger RODRIGUEZ

National Coach Men

Marco FIGUEROA

National Coach Women

Dorival BUENO

Chairperson of the Referees Committee

Marlon GOMEZ

Head/Director of the Referees Department

Donald CAMPOS

Referee Coordinator

Donald CAMPOS

تصنيف نيكاراجوا

تصنيف منتخب نيكاراجوا للرجال
تصنيف منتخب نيكاراجوا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
132
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1097.84

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
116
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1131.01

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
FIFA Forward supports Nicaragua's national stadium.
المنظمة
تحديث ملعب ماناغوا الوطني في نيكاراغوا بدعم من FIFA Forward
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
29 Physical Education teachers and five members of the Grassroots Football Department of the Nicaraguan Football Federation (FENIFUT) met between May 24 and 26 at the National Stadium of Nicaragua, in Managua.
المنظمة
نيكاراغوا تفتح ذراعيها لبرنامج Football for Schools
٣ يونيو ٢٠٢٣
CARSON, CA - FEBRUARY 09: Referee Tatiana Guzman (C), Fourth official Francia Gonzalez (R) and 1st assistant referee Enedina Gomez (L) attends the Final game between Canada and United States as part of the 2020 CONCACAF Women's Olympic Qualifying at Dignity Health Sports Park on February 9, 2020 in Carson, California. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
التحكيم
تاتيانا جوزمان، رائدة التحكيم في نيكاراغوا
٨ مارس ٢٠٢٣
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FIFA President Gianni Infantino at XXII UNCAF Ordinary Congress on February 24, 2023 in Antigua, Guatemala. (Photo by Salvadoran Football Association)
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الرئيس
الرئيس جياني إنفانتينو يناقش تطوير المواهب خلال زيارة لنيكاراغوا
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كرة القدم للسيدات
انسجام كبير بين برامج دعم كرة القدم للسيدات
July 12, 2017 - Nicaragua forward Carlos Chavarria (7) celebrates with teammates after scoring in the 2nd half in a Group B match during the 2017 CONCACAF Gold Cup game between the Panama national team Nationalteam and the Nicaragua National Team at Raymond James Stadium, Tampa, Florida, USA. Panama wins 2-1 over Nicaragua. /CSM SOC 2017: Panama vs Nicaragua JUL 12 - ZUMAc04_ 20170712_zaf_c04_007 Copyright: xDelxMecumx
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طموحات تشافاريا تبلغ عنان السماء
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
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