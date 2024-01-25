اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Porton Principal del Hospital Bautista 1 c. abajo,,
1 c. al sur y 1/2 c. abajo,
Apartado Postal 976,
MANAGUA
Nicaragua
طرق التواصل
الهاتف: +505/2222 7035
البريد الإلكتروني:fenifut@yahoo.com
فاكس: +505/2222 7885
التنظيم
President
Manuel QUINTANILLA
Vice President
Guillermo LOPEZ
Marlon GOMEZ
General Secretary
Jose BERMUDEZ
Media And Communication Manager
Moises AVALOS
Technical Director
Roger RODRIGUEZ
National Coach Men
Marco FIGUEROA
National Coach Women
Dorival BUENO
Chairperson of the Referees Committee
Marlon GOMEZ
Head/Director of the Referees Department
Donald CAMPOS
Referee Coordinator
Donald CAMPOS
تصنيف نيكاراجوا
تصنيف منتخب نيكاراجوا للرجال
تصنيف منتخب نيكاراجوا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
132
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
116
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
١٥ مارس ٢٠٢٤
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