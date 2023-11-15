اتحاد ميانمار لكرة القدم

اتحاد ميانمار لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-mff.org

العنوان

National Football Training Centre,

Waizayanta Road,

Thuwunna,

Thingankyun,

Township,

YANGON

Myanmar

طرق التواصل

الهاتف: +951/561 539

البريد الإلكتروني:adm_mff@mff-ma.com

فاكس: +951/570 000

التنظيم

President

Zaw ZAW

Vice President

Pye PHYO TAYZA

Sai SAM HTUN

General Secretary

Thein KO KO

Treasurer

Than ZAW

Media And Communication Manager

Kyaw SOE

Technical Director

Tin Myint AUNG

National Coach Men

Michael FEICHTENBEINER

National Coach Women

Uki TETSURO

Chairperson of the Referees Committee

Tun Hla AUNG

Head/Director of the Referees Department

Min HLA

Referee Coordinator

Min HLA

Futsal Coordinator

Yei Htut TIN

تصنيف ميانمار

تصنيف منتخب ميانمار للرجال
تصنيف منتخب ميانمار للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
160
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
أندورا
998.00

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
52
فنزويلا
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
٢ أبريل ٢٠٢٣
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
١١ مارس ٢٠٢٣
CHIBA, JAPAN - MAY 28: Yuya Osako of Japan celebrates scoring his side's second goal during the FIFA World Cup Asian qualifier second round match between Japan and Myanmar at Fukuda Denshi Arena on May 28, 2021 in Chiba, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)
البطولات
أوساكو يقود اليابان إلى الدور النهائي
٢٨ مايو ٢٠٢١
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