اتحاد ميانمار لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-mff.org
العنوان
National Football Training Centre,
Waizayanta Road,
Thuwunna,
Thingankyun,
Township,
YANGON
Myanmar
طرق التواصل
الهاتف: +951/561 539
البريد الإلكتروني:adm_mff@mff-ma.com
فاكس: +951/570 000
التنظيم
President
Zaw ZAW
Vice President
Pye PHYO TAYZA
Sai SAM HTUN
General Secretary
Thein KO KO
Treasurer
Than ZAW
Media And Communication Manager
Kyaw SOE
Technical Director
Tin Myint AUNG
National Coach Men
Michael FEICHTENBEINER
National Coach Women
Uki TETSURO
Chairperson of the Referees Committee
Tun Hla AUNG
Head/Director of the Referees Department
Min HLA
Referee Coordinator
Min HLA
Futsal Coordinator
Yei Htut TIN
تصنيف ميانمار
تصنيف منتخب ميانمار للرجال
تصنيف منتخب ميانمار للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
160
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
999.48
164
أندورا
أندورا
998.00
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
52
فنزويلا
فنزويلا
1488.96
53
هاييتي
هاييتي
1481.87
54
ميانمار
ميانمار
1481.44
55
بنما
بنما
1443.42
56
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
1440.64
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣