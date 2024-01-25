اتحاد مونتسرات لكرة القدم

اتحاد مونتسرات لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mfainc.ms

العنوان

P.O. Box 505,

MSR 1250 BLAKES PLYMOUTH

Montserrat

طرق التواصل

الهاتف: +1-664/415 3697

البريد الإلكتروني:mfainc@candw.ms

التنظيم

President

Vincent CASSELL

Vice President

Kenneth LEE

Ottley LABORDE

General Secretary

Tandica HUGHES

Technical Director

Matthew LOCKWOOD

National Coach Men

Lee BOWYER

تصنيف مونتسيرات

تصنيف منتخب مونتسيرات للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
174
غرناطة
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
باربادوس
943.80

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد مونتسرات لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد مونتسرات لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
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البطولات
تايلور: سنُصيب عالم كرة القدم بالذهول
١ أبريل ٢٠٢١