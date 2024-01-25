اتحاد مونتسرات لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mfainc.ms
العنوان
P.O. Box 505,
MSR 1250 BLAKES PLYMOUTH
Montserrat
طرق التواصل
الهاتف: +1-664/415 3697
البريد الإلكتروني:mfainc@candw.ms
التنظيم
President
Vincent CASSELL
Vice President
Kenneth LEE
Ottley LABORDE
General Secretary
Tandica HUGHES
Technical Director
Matthew LOCKWOOD
National Coach Men
Lee BOWYER
تصنيف مونتسيرات
تصنيف منتخب مونتسيرات للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
174
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
943.80
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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