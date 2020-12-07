اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fscg.me
العنوان
Bulevar Veljka Vlahovica bb,
81000 PODGORICA
Montenegro
طرق التواصل
الهاتف: +382-20/445 600
البريد الإلكتروني:info@fscg.me
فاكس: +382-20/445 660
التنظيم
President
Dejan SAVICEVIC
Vice President
Dejan OGNJANOVIC
Milenko MARAS
Mitar MATIJASEVIC
General Secretary
Momir DJURDJEVAC
Treasurer
Mirko JANICIC
Media And Communication Manager
Branko LATINOVIC
Technical Director
Mojas RADONJIC
National Coach Men
Robert PROSINECKI
National Coach Women
Mirko MARIC
Chairperson of the Referees Committee
Radojica KRUSCIC
Head/Director of the Referees Department
Amil GERINA
Referee Coordinator
Amil GERINA
تصنيف الجبل الأسود
تصنيف منتخب الجبل الأسود للرجال
تصنيف منتخب الجبل الأسود للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
70
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
87
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
1227.49
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.