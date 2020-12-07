اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم

اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fscg.me

العنوان

Bulevar Veljka Vlahovica bb,

81000 PODGORICA

Montenegro

طرق التواصل

الهاتف: +382-20/445 600

البريد الإلكتروني:info@fscg.me

فاكس: +382-20/445 660

التنظيم

President

Dejan SAVICEVIC

Vice President

Dejan OGNJANOVIC

Milenko MARAS

Mitar MATIJASEVIC

General Secretary

Momir DJURDJEVAC

Treasurer

Mirko JANICIC

Media And Communication Manager

Branko LATINOVIC

Technical Director

Mojas RADONJIC

National Coach Men

Robert PROSINECKI

National Coach Women

Mirko MARIC

Chairperson of the Referees Committee

Radojica KRUSCIC

Head/Director of the Referees Department

Amil GERINA

Referee Coordinator

Amil GERINA

تصنيف الجبل الأسود

تصنيف منتخب الجبل الأسود للرجال
تصنيف منتخب الجبل الأسود للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
70
الأردن
الأردن
الأردن
1343.60
71
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك
1343.32
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
87
مالطا
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
غويانا
1238.46
91
كوسوفو
كوسوفو
كوسوفو
1227.49

١٥ مارس ٢٠٢٤