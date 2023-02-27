اتحاد مالطا لكرة القدم

اتحاد مالطا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.mfa.com.mt

العنوان

Millennium Stand,

Floor 2,

National Stadium,

ATD 4000 TA'QALI

Malta

طرق التواصل

الهاتف: +356-23/386 000

البريد الإلكتروني:info@mfa.com.mt

فاكس: +356-23/386 900

التنظيم

President

Bjorn VASSALLO

Vice President

Adrian CASHA

Ludovico MICALLEF

Matthew PARIS

General Secretary

Angelo CHETCUTI

Treasurer

Ivan MIZZI

Kurt LOPORTO

Media And Communication Manager

Kevin AZZOPARDI

Technical Director

Michele MARCOLINI

National Coach Men

Michele MARCOLINI

National Coach Women

Manuela TESSE

Chairperson of the Referees Committee

Alan SANT

Head/Director of the Referees Department

Alan SANT

Referee Coordinator

Charles AGIUS

Futsal Coordinator

Mark MARLOW

تصنيف مالطا

تصنيف منتخب مالطا للرجال
تصنيف منتخب مالطا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
170
فانواتو
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
غرناطة
950.99

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
85
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73

١٥ مارس ٢٠٢٤