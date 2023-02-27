اتحاد مالطا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.mfa.com.mt
العنوان
Millennium Stand,
Floor 2,
National Stadium,
ATD 4000 TA'QALI
Malta
طرق التواصل
الهاتف: +356-23/386 000
البريد الإلكتروني:info@mfa.com.mt
فاكس: +356-23/386 900
التنظيم
President
Bjorn VASSALLO
Vice President
Adrian CASHA
Ludovico MICALLEF
Matthew PARIS
General Secretary
Angelo CHETCUTI
Treasurer
Ivan MIZZI
Kurt LOPORTO
Media And Communication Manager
Kevin AZZOPARDI
Technical Director
Michele MARCOLINI
National Coach Men
Michele MARCOLINI
National Coach Women
Manuela TESSE
Chairperson of the Referees Committee
Alan SANT
Head/Director of the Referees Department
Alan SANT
Referee Coordinator
Charles AGIUS
Futsal Coordinator
Mark MARLOW
تصنيف مالطا
تصنيف منتخب مالطا للرجال
تصنيف منتخب مالطا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
170
فانواتو
فانواتو
980.33
171
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
950.99
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
85
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
86
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
١٥ مارس ٢٠٢٤
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