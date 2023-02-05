اتحاد ماكاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.macaufa.com
العنوان
Ave. Oimpica,
Olympic Sports Centre - Stadium (Room GS 10-11),
TAIPA
Macau
طرق التواصل
الهاتف: +853/2883 0287
البريد الإلكتروني:macaufa@macau.ctm.net
فاكس: +853/2883 0409
التنظيم
President
CHEUNG Vitor
Vice President
CHONG Coc Veng
LAI Pak Leng
General Secretary
CHAN Keng Hou
Treasurer
CHIO Benjamin
Technical Director
IONG Cho Ieng
National Coach Men
LAZARO
National Coach Women
LEUNG Sui Wing
Chairperson of the Referees Committee
LAU Peng Wai
Head/Director of the Referees Department
LAU Peng Wai
Referee Coordinator
LAU Peng Wai
Futsal Coordinator
LAU Weng Hang
تصنيف ماكاو
تصنيف منتخب ماكاو للرجال
تصنيف منتخب ماكاو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
185
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
889.62
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
172
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
841.53
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
FIFA Forward يمول المقر الرئيسي لاتحاد ماكاو لكرة القدم لتسهيل تطوير كرة القدم على المدى الطويل
٥ فبراير ٢٠٢٣
البطولات
لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على ماكاو
٢٧ يونيو ٢٠١٩
عاقبت لجنة FIFA التأديبية اليوم اتحاد ماكاو لعدم خوض منتخبه مباراة الإياب ضد سريلانكا في الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022 FIFA.