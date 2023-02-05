اتحاد ماكاو لكرة القدم

اتحاد ماكاو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.macaufa.com

العنوان

Ave. Oimpica,

Olympic Sports Centre - Stadium (Room GS 10-11),

TAIPA

Macau

طرق التواصل

الهاتف: +853/2883 0287

البريد الإلكتروني:macaufa@macau.ctm.net

فاكس: +853/2883 0409

التنظيم

President

CHEUNG Vitor

Vice President

CHONG Coc Veng

LAI Pak Leng

General Secretary

CHAN Keng Hou

Treasurer

CHIO Benjamin

Technical Director

IONG Cho Ieng

National Coach Men

LAZARO

National Coach Women

LEUNG Sui Wing

Chairperson of the Referees Committee

LAU Peng Wai

Head/Director of the Referees Department

LAU Peng Wai

Referee Coordinator

LAU Peng Wai

Futsal Coordinator

LAU Weng Hang

تصنيف ماكاو

تصنيف منتخب ماكاو للرجال
تصنيف منتخب ماكاو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
185
جزر كوك
جزر كوك
جزر كوك
897.30
186
ساموا
ساموا
ساموا
896.78
187
ماكاو
ماكاو
ماكاو
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
890.97
189
لاوس
لاوس
لاوس
889.62

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
172
العراق
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
بوتان
853.48
174
ماكاو
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
841.53

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ماكاو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Director of FIFA Member Associations Asia & Oceania Sanjeevan C. Balasingam (M) pictured with the President of the Macau Sports Bureau, Mr. Pun Weng Kun and the Vice Chairman of Macau Football Association Mr Chong Coc Veng.
برنامج FIFA Forward
FIFA Forward يمول المقر الرئيسي لاتحاد ماكاو لكرة القدم لتسهيل تطوير كرة القدم على المدى الطويل
٥ فبراير ٢٠٢٣
البطولات
لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات على ماكاو
٢٧ يونيو ٢٠١٩
عاقبت لجنة FIFA التأديبية اليوم اتحاد ماكاو لعدم خوض منتخبه مباراة الإياب ضد سريلانكا في الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022 FIFA.
hdveru8r5weyv5ikgzkr.jpg
البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
١١ يونيو ٢٠١٩
mwozvi8kpzocbojo8qvg.jpg
البطولات
عوامل حاسمة ببداية المشوار الآسيوي
٦ يونيو ٢٠١٩
iifmocag8joyc2qyw52z.jpg
البطولات
الطريق إلى قطر 2022: لمحة عن المتنافسين في الدور الأول من التصفيات الآسيوية
١٧ أبريل ٢٠١٩
أخبار متعلّقة
The World Cup trophy is seen on stage during the Behind the Scenes of the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup
البطولات
القرعة تحدّد مشوار المنتخبات الآسيوية الطامحة