اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.flf.lu
العنوان
P.O. Box 5,
3901 MONDERCANGE
Luxembourg
طرق التواصل
الهاتف: +352/488 665 1
البريد الإلكتروني:flf@football.lu
فاكس: +352/488 665 82
التنظيم
President
Paul PHILIPP
Vice President
Charles SCHAACK
Jean-Jacques SCHONCKERT
Marco RICHARD
General Secretary
Joel WOLFF
Treasurer
Erny DECKER
Media And Communication Manager
Marc DIEDERICH
Technical Director
Manuel CARDONI
National Coach Men
Luc HOLTZ
National Coach Women
Daniel SANTOS
Chairperson of the Referees Committee
Charles SCHAACK
Head/Director of the Referees Department
Charles SCHAACK
Referee Coordinator
Charles SCHAACK
Futsal Coordinator
Charles SCHAACK
تصنيف لوكسمبورج
تصنيف منتخب لوكسمبورج للرجال
تصنيف منتخب لوكسمبورج للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
83
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
1275.71
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
115
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
1138.38
١٥ مارس ٢٠٢٤
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