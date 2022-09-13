اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم

اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.flf.lu

العنوان

P.O. Box 5,

3901 MONDERCANGE

Luxembourg

طرق التواصل

الهاتف: +352/488 665 1

البريد الإلكتروني:flf@football.lu

فاكس: +352/488 665 82

التنظيم

President

Paul PHILIPP

Vice President

Charles SCHAACK

Jean-Jacques SCHONCKERT

Marco RICHARD

General Secretary

Joel WOLFF

Treasurer

Erny DECKER

Media And Communication Manager

Marc DIEDERICH

Technical Director

Manuel CARDONI

National Coach Men

Luc HOLTZ

National Coach Women

Daniel SANTOS

Chairperson of the Referees Committee

Charles SCHAACK

Head/Director of the Referees Department

Charles SCHAACK

Referee Coordinator

Charles SCHAACK

Futsal Coordinator

Charles SCHAACK

تصنيف لوكسمبورج

تصنيف منتخب لوكسمبورج للرجال
تصنيف منتخب لوكسمبورج للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
83
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
87
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1275.71

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
115
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
1144.56
116
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1143.30
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
قبرص
1138.38

١٥ مارس ٢٠٢٤