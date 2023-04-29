اتحاد ليبيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lfa-lr.com
العنوان
Professional Building,
Benson Street,
P.O. Box 10-1066,
MONROVIA
Liberia
طرق التواصل
الهاتف: +231-77/689 2693
البريد الإلكتروني:lbrfootballassoc@yahoo.com
التنظيم
President
Mustapha RAJI
Vice President
Saye-Taayor DOLO
Sekou KONNEH
General Secretary
Kollie DORKO
Treasurer
Jallah CORVAH
Media And Communication Manager
Henry FLOMO
Technical Director
Doco WESSEH
National Coach Men
Mario MARINICA
National Coach Women
Selam KEBEDE
Chairperson of the Referees Committee
Joseph KOLLIE
Head/Director of the Referees Department
Ebenezer KONAH
Referee Coordinator
Stanley N. KONAH JR.
تصنيف ليبيريا
تصنيف منتخب ليبيريا للرجال
تصنيف منتخب ليبيريا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
874.81
١٥ مارس ٢٠٢٤
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