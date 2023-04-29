اتحاد ليبيريا لكرة القدم

اتحاد ليبيريا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lfa-lr.com

العنوان

Professional Building,

Benson Street,

P.O. Box 10-1066,

MONROVIA

Liberia

طرق التواصل

الهاتف: +231-77/689 2693

البريد الإلكتروني:lbrfootballassoc@yahoo.com

التنظيم

President

Mustapha RAJI

Vice President

Saye-Taayor DOLO

Sekou KONNEH

General Secretary

Kollie DORKO

Treasurer

Jallah CORVAH

Media And Communication Manager

Henry FLOMO

Technical Director

Doco WESSEH

National Coach Men

Mario MARINICA

National Coach Women

Selam KEBEDE

Chairperson of the Referees Committee

Joseph KOLLIE

Head/Director of the Referees Department

Ebenezer KONAH

Referee Coordinator

Stanley N. KONAH JR.

تصنيف ليبيريا

تصنيف منتخب ليبيريا للرجال
تصنيف منتخب ليبيريا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
رواندا
874.81

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ليبيريا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ليبيريا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MONROVIA, LIBERIA - APRIL 28: President of Liberia George Weah (C) and FIFA Council Member Amaju Pinnick (R) during the inauguration of the headquarters of Liberia Football Association (LFA) on April 28, 2023 in Monrovia, Liberia. (Photo provided by LFA)
برنامج FIFA Forward
افتتاح المقر الجديد لاتحاد ليبيريا لكرة القدم بدعم من FIFA
٢٩ أبريل ٢٠٢٣
GBARNGA, LIBERIA - SEPTEMBER 27: A general view during the Liberia Infrastructure Projects at David Kuyon Stadium on September 27, 2022 in Gbarnga, Liberia. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
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ليبيريا تسير على الطريق الصحيح
٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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