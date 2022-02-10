اتحاد غامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.gambiaff.org
العنوان
Kanifing Layout,
00220 SERE KUNDA
Gambia
طرق التواصل
الهاتف: +220/996 5578
البريد الإلكتروني:info@gambiaff.org
فاكس: +220/449 4802
التنظيم
President
Lamin Kaba BAJO
Vice President
Bakary JAMMEH
General Secretary
Lamin M. JASSEY
Treasurer
Kemo CEESAY
Media And Communication Manager
Bakary B. BALDEH
Technical Director
Sang NDONG
National Coach Women
Yahya MANNEH
Referee Coordinator
Seedy MANNEH
Futsal Coordinator
Alhagie FAYE
تصنيف غامبيا
تصنيف منتخب غامبيا للرجال
تصنيف منتخب غامبيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
128
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
127
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد غامبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.