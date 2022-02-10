اتحاد غامبيا لكرة القدم

اتحاد غامبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.gambiaff.org

العنوان

Kanifing Layout,

00220 SERE KUNDA

Gambia

طرق التواصل

الهاتف: +220/996 5578

البريد الإلكتروني:info@gambiaff.org

فاكس: +220/449 4802

التنظيم

President

Lamin Kaba BAJO

Vice President

Bakary JAMMEH

General Secretary

Lamin M. JASSEY

Treasurer

Kemo CEESAY

Media And Communication Manager

Bakary B. BALDEH

Technical Director

Sang NDONG

National Coach Women

Yahya MANNEH

Referee Coordinator

Seedy MANNEH

Futsal Coordinator

Alhagie FAYE

تصنيف غامبيا

تصنيف منتخب غامبيا للرجال
تصنيف منتخب غامبيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
128
النيجر
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1110.17

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
127
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1102.66
130
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1099.57
131
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضر
1099.55

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد غامبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غامبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Senegal winners of the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Final match between Senegal and Egypt held at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 06 February 2022 ©Samuel Shivambu/BackpagePix
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