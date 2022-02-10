البطولات عشرة منتخبات تواصل مشوارها ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.