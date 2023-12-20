اتحاد الغابون لكرة القدم

اتحاد الغابون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fegafoot.ga

العنوان

Boîte postale 181,

LIBREVILLE

Gabon

طرق التواصل

البريد الإلكتروني:fegafoot@hotmail.fr

فاكس: +241/70 49 92

التنظيم

President

Pierre MOUNGUENGUI

Vice President

Robert MANGOLLO-MVOULOU

General Secretary

Yoland MAVOUROULOU

Treasurer

Edgard MOUKOUMBI

Media And Communication Manager

Guy Robert BINGOUMA

Technical Director

Claude MBOUROUNOT

National Coach Men

Thierry MOUYOUMA

National Coach Women

Tristan MOMBO

Chairperson of the Referees Committee

Yves ROPONAT

Head/Director of the Referees Department

Jean-Bernard MAMBANA

Referee Coordinator

Yves ROPONAT

Futsal Coordinator

Gabin NZOGO MINTSA

تصنيف الغابون

تصنيف منتخب الغابون للرجال
تصنيف منتخب الغابون للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
82
البحرين
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
بوليفيا
1284.55

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
142
غينيا
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1045.79

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الغابون لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الغابون لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Senegal winners of the 2021 Africa Cup of Nations Afcon Finals Final match between Senegal and Egypt held at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon on 06 February 2022 ©Samuel Shivambu/BackpagePix
التصنيف العالمي
الأسود والعقارب يتسلقون المراتب في التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola
١٠ فبراير ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠