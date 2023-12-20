اتحاد الغابون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fegafoot.ga
العنوان
Boîte postale 181,
LIBREVILLE
Gabon
طرق التواصل
البريد الإلكتروني:fegafoot@hotmail.fr
فاكس: +241/70 49 92
التنظيم
President
Pierre MOUNGUENGUI
Vice President
Robert MANGOLLO-MVOULOU
General Secretary
Yoland MAVOUROULOU
Treasurer
Edgard MOUKOUMBI
Media And Communication Manager
Guy Robert BINGOUMA
Technical Director
Claude MBOUROUNOT
National Coach Men
Thierry MOUYOUMA
National Coach Women
Tristan MOMBO
Chairperson of the Referees Committee
Yves ROPONAT
Head/Director of the Referees Department
Jean-Bernard MAMBANA
Referee Coordinator
Yves ROPONAT
Futsal Coordinator
Gabin NZOGO MINTSA
تصنيف الغابون
تصنيف منتخب الغابون للرجال
تصنيف منتخب الغابون للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
82
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
84
الغابون
الغابون
1289.52
85
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1285.41
86
بوليفيا
بوليفيا
1284.55
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
142
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
1046.23
144
الغابون
الغابون
1045.97
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد الغابون لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١