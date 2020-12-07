اتحاد جزر فارو لكرة القدم

اتحاد جزر فارو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsf.fo

العنوان

Gundadalur,

P.O. Box 3028,

110 TORSHAVN

Faroe Islands

طرق التواصل

الهاتف: +298/351979

البريد الإلكتروني:fsf@football.fo

فاكس: +298/319 079

التنظيم

President

Christian ANDREASEN

Vice President

Roin SCHROTER

General Secretary

Kristin ZISKA

Treasurer

Josva THOMSEN

Media And Communication Manager

Kristin ZISKA

Technical Director

Paetur CLEMENTSEN

National Coach Men

Hakan ERICSON

National Coach Women

Signe ANDERSEN

Chairperson of the Referees Committee

Fridin ZISKASON

Head/Director of the Referees Department

Lassin ISAKSEN

Referee Coordinator

Lassin ISAKSEN

Futsal Coordinator

Sunniva KOLLSLIO

تصنيف جزر فارو

تصنيف منتخب جزر فارو للرجال
تصنيف منتخب جزر فارو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
133
رواندا
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
الكويت
1094.05

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
1160.79

١٥ مارس ٢٠٢٤