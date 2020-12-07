اتحاد جزر فارو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsf.fo
العنوان
Gundadalur,
P.O. Box 3028,
110 TORSHAVN
Faroe Islands
طرق التواصل
الهاتف: +298/351979
البريد الإلكتروني:fsf@football.fo
فاكس: +298/319 079
التنظيم
President
Christian ANDREASEN
Vice President
Roin SCHROTER
General Secretary
Kristin ZISKA
Treasurer
Josva THOMSEN
Media And Communication Manager
Kristin ZISKA
Technical Director
Paetur CLEMENTSEN
National Coach Men
Hakan ERICSON
National Coach Women
Signe ANDERSEN
Chairperson of the Referees Committee
Fridin ZISKASON
Head/Director of the Referees Department
Lassin ISAKSEN
Referee Coordinator
Lassin ISAKSEN
Futsal Coordinator
Sunniva KOLLSLIO
تصنيف جزر فارو
تصنيف منتخب جزر فارو للرجال
تصنيف منتخب جزر فارو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
133
رواندا
رواندا
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1104.26
135
جزر فارو
جزر فارو
1102.10
136
لاتفيا
لاتفيا
1097.84
137
الكويت
الكويت
1094.05
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
108
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1194.64
109
إندونيسيا
إندونيسيا
1179.93
110
جزر فارو
جزر فارو
1171.65
111
الكونغو
الكونغو
1161.03
112
تاهيتي
تاهيتي
1160.79
١٥ مارس ٢٠٢٤
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