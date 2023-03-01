اتحاد فنلندا لكرة القدم

اتحاد فنلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.palloliitto.fi

العنوان

Urheilukatu 5,

P.O. Box 191,

00250 HELSINKI

Finland

طرق التواصل

الهاتف: +358-9/742 151

البريد الإلكتروني:palloliitto@palloliitto.fi

التنظيم

President

Ari LAHTI

Vice President

Kaarlo KANKKUNEN

Katri MATTSSON

General Secretary

Marco CASAGRANDE

Treasurer

Jonna VAARNANEN

Media And Communication Manager

Taru NYHOLM

Technical Director

Aki HYRYLAINEN

National Coach Men

Markku KANERVA

National Coach Women

Marko SALORANTA

Chairperson of the Referees Committee

Petteri KARI

Head/Director of the Referees Department

Johan HOLMQVIST

Referee Coordinator

Johan HOLMQVIST

Futsal Coordinator

Jyrki FILPPU

تصنيف فنلندا

تصنيف منتخب فنلندا للرجال
تصنيف منتخب فنلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
بولندا
1675.85

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: FIFA President Gianni Infantino during meeting with Finnish Football Association President Ari Lahti (R) at FIFA Paris Office on February 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم الفنلندي والحديث يتركز على تطوير مدربي كرة القدم
١ مارس ٢٠٢٣
Islam Slimani celebrates
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
أهداف مسجلة وأخرى محققة
١٧ أكتوبر ٢٠٢١
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
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المنظمة
طرح مناقصة للحقوق الإعلامية في فنلندا لأهم بطولات FIFA المقبلة
١٩ أكتوبر ٢٠١٦