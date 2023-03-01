اتحاد فنلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.palloliitto.fi
العنوان
Urheilukatu 5,
P.O. Box 191,
00250 HELSINKI
Finland
طرق التواصل
الهاتف: +358-9/742 151
البريد الإلكتروني:palloliitto@palloliitto.fi
التنظيم
President
Ari LAHTI
Vice President
Kaarlo KANKKUNEN
Katri MATTSSON
General Secretary
Marco CASAGRANDE
Treasurer
Jonna VAARNANEN
Media And Communication Manager
Taru NYHOLM
Technical Director
Aki HYRYLAINEN
National Coach Men
Markku KANERVA
National Coach Women
Marko SALORANTA
Chairperson of the Referees Committee
Petteri KARI
Head/Director of the Referees Department
Johan HOLMQVIST
Referee Coordinator
Johan HOLMQVIST
Futsal Coordinator
Jyrki FILPPU
تصنيف فنلندا
تصنيف منتخب فنلندا للرجال
تصنيف منتخب فنلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
58
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1410.23
59
العراق
العراق
1409.44
60
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
29
بولندا
بولندا
1675.85
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد فنلندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
رئيس FIFA يلتقي رئيس اتحاد كرة القدم الفنلندي والحديث يتركز على تطوير مدربي كرة القدم
١ مارس ٢٠٢٣
البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠