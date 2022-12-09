اتحاد إستونيا لكرة القدم

اتحاد إستونيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.jalgpall.ee

العنوان

Jalgpalli 21,

11312 TALLINN

Estonia

طرق التواصل

الهاتف: +372-627/ 9960

البريد الإلكتروني:efa@jalgpall.ee

فاكس: +372-627/ 9969

التنظيم

President

Aivar POHLAK

Vice President

Ainar LEPPAENEN

Gerd MUELLER

General Secretary

Anne REI

Treasurer

Gerd MUELLER

Media And Communication Manager

Eva NOMME

Technical Director

Janno KIVISILD

National Coach Men

Thomas HAEBERLI

National Coach Women

Anastassia MORKOVKINA

Sirje ROOPS

Chairperson of the Referees Committee

Eduard ROZOV

Head/Director of the Referees Department

Hannes KAASIK

Referee Coordinator

Hannes KAASIK

Futsal Coordinator

Teet ALLAS

تصنيف إستونيا

تصنيف منتخب إستونيا للرجال
تصنيف منتخب إستونيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
121
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
قبرص
1143.42

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
97
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
غوام
1206.27

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد إستونيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إستونيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Soccer: International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Women s Soccer-Germany at USA Nov 13, 2022; Harrison, New Jersey, USA; United States forward Mallory Pugh (9) reacts after scoring a goal during the second half against Germany goalkeeper Almuth Schult (12) at Red Bull Arena. Harrison Red Bull Arena New Jersey
تصنيف السيدات
الولايات المتحدة في الصدارة، ألمانيا في المطاردة
٩ ديسمبر ٢٠٢٢
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Trinity Rodman of United States celebrates after scoring a goal, which is later disallowed for offside during the Women's International Friendly match between England and USA at Wembley Stadium on October 07, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
تصنيف السيدات
الأمريكيات يحكمن قبضتهن على الصدارة
١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
French international footballer Eric Cantona (centre) during the France v Bulgaria FIFA World Cup Qualifying Match, Parc des Princes, Paris, France, 17th November 1993. (Photo by J-Y Ruszniewski/Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
أوروبا: تصفيات تاريخية - الجزء الأول
٦ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠