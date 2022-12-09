اتحاد إستونيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.jalgpall.ee
العنوان
Jalgpalli 21,
11312 TALLINN
Estonia
طرق التواصل
الهاتف: +372-627/ 9960
البريد الإلكتروني:efa@jalgpall.ee
فاكس: +372-627/ 9969
التنظيم
President
Aivar POHLAK
Vice President
Ainar LEPPAENEN
Gerd MUELLER
General Secretary
Anne REI
Treasurer
Gerd MUELLER
Media And Communication Manager
Eva NOMME
Technical Director
Janno KIVISILD
National Coach Men
Thomas HAEBERLI
National Coach Women
Anastassia MORKOVKINA
Sirje ROOPS
Chairperson of the Referees Committee
Eduard ROZOV
Head/Director of the Referees Department
Hannes KAASIK
Referee Coordinator
Hannes KAASIK
Futsal Coordinator
Teet ALLAS
تصنيف إستونيا
تصنيف منتخب إستونيا للرجال
تصنيف منتخب إستونيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
121
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
1143.42
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
97
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
1209.43
100
نيبال
نيبال
1208.42
101
غوام
غوام
1206.27
١٥ مارس ٢٠٢٤
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