الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.enffonline.com
العنوان
P.O. Box 3665,
ASMARA
Eritrea
طرق التواصل
الهاتف: +291-1/163 296
البريد الإلكتروني:enff@tse.com.er
فاكس: +291-1/163 298
President
Paulos Weldehaimanot ANDEMARIAM
Vice President
Negash TEKLIT
General Secretary
Mulugeta GEBREYESUS
Treasurer
Berhane FESSAHAIE
Media And Communication Manager
Yared ANDEBRHAN
Technical Director
Daniel YOHANNES
National Coach Men
Alemseghed EFREM
National Coach Women
Mekonnen ZEWDIE
Chairperson of the Referees Committee
Luelseghed GHEBREMICHAEL
Head/Director of the Referees Department
Mensur MAERUF
Referee Coordinator
Mensur MAERUF
Futsal Coordinator
Alexander TESFAY
تصنيف إريتريا
الرجال
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ48 شهراً الماضية.
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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