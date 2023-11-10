الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم

الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.enffonline.com

العنوان

P.O. Box 3665,

ASMARA

Eritrea

طرق التواصل

الهاتف: +291-1/163 296

البريد الإلكتروني:enff@tse.com.er

فاكس: +291-1/163 298

التنظيم

President

Paulos Weldehaimanot ANDEMARIAM

Vice President

Negash TEKLIT

General Secretary

Mulugeta GEBREYESUS

Treasurer

Berhane FESSAHAIE

Media And Communication Manager

Yared ANDEBRHAN

Technical Director

Daniel YOHANNES

National Coach Men

Alemseghed EFREM

National Coach Women

Mekonnen ZEWDIE

Chairperson of the Referees Committee

Luelseghed GHEBREMICHAEL

Head/Director of the Referees Department

Mensur MAERUF

Referee Coordinator

Mensur MAERUF

Futsal Coordinator

Alexander TESFAY

تصنيف إريتريا

تصنيف منتخب إريتريا للرجال
الرجال

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ48 شهراً الماضية.

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

LOS ANGELES, UNITED STATES - MAY 17: The FIFA World Cup Winner's Trophy during the FIFA World Cup 26 Official Brand Launch at the Griffith Observatory on May 17, 2023 in Los Angeles, United States. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم 2026 FIFA™
بيان بخصوص التصفيات الأفريقية التمهيدية لكأس العالم FIFA 2026™
١٠ نوفمبر ٢٠٢٣
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022
٢٦ يوليو ٢٠١٩