اتحاد الدنمارك لكرة القدم

اتحاد الدنمارك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dbu.dk

العنوان

DBU Allé 1,

2605 BRONDBY

Denmark

طرق التواصل

الهاتف: +45-43/262 222

البريد الإلكتروني:dbu@dbu.dk

فاكس: +45-43/262 245

التنظيم

President

Jesper MOLLER

Vice President

Bent CLAUSEN

Thomas CHRISTENSEN

General Secretary

Erik BROGGER RASMUSSEN

Media And Communication Manager

Jakob HOYER

Technical Director

Peter MOLLER

National Coach Men

Kasper HJULMAND

National Coach Women

Lars SONDERGAARD

Chairperson of the Referees Committee

Michael JOHANSEN

Head/Director of the Referees Department

Tine PLEIDRUP

Referee Coordinator

Natasja LEANDER

Futsal Coordinator

Anders FRIIS

تصنيف الدنمارك

تصنيف منتخب الدنمارك للرجال
تصنيف منتخب الدنمارك للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
19
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1554.82

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1843.79

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 semi final between Fluminense and Al Ahly FC at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
البطولات
FIFA يطلق أداة رقمية جديدة خاصة بـ Mundial de Clubes FIFA 25™
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 18: A general view of the stadium during the FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Semi Final match between Fluminense and Al Ahly at King Abdullah Sports City on December 18, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
سباق التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA يحتدم في مختلف أنحاء العالم
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
Goal Click - USWNT Mums and children
المنظمة
كل صورة تحكي قصة
٣ أغسطس ٢٠٢٣
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
FIFA TT_12 Apostles_Victoria_Australia_15.02.2023
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ تجوب مختلف الأرجاء لإذكاء الإثارة والحماس
BRØNDBY, DENMARK- APRIL 26: Danish referee Jakob Kehlet checks monitor during the Danish Superliga match between Brøndby IF and FC Midtjylland on April 26, 2022 in Brøndby, Denmark. The FIFA Forward programme has provided financing for the Danish FA to help with their implementation of VAR domestically. (Photo by Anders Kjærbye - fodboldbilleder.dk)
تطوير كرة القدم
الدنمارك تتبنى تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم من FIFA
Pierre-Emile Hojbjerg of Denmark poses during the official UEFA Euro 2020 media access day at Hotel Marienlyst on June 07, 2021 in Helsingor, Denmark. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
بين ألم فراق والده والسعي للمجد مع الدنمارك .. هويبيرج يتحدث
COPENHAGEN, DENMARK - MARCH 29: Christian Eriksen of Denmark celebrates their side's second goal scored by Jesper Lindstrom of Denmark (not pictured) during the international friendly match between Denmark and Serbia at Parken Stadium on March 29, 2022 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Martin Rose/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
هل الدنمارك مرشحة للظفر باللقب؟
SOCHI, RUSSIA - JUNE 30: Luis Suarez of Uruguay shakes hands with Cristiano Ronaldo of Portugal following the 2018 FIFA World Cup Russia Round of 16 match between Uruguay and Portugal at Fisht Stadium on June 30, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مواجهات بين النجوم في دور مجموعات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™