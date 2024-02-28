اتحاد الدنمارك لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dbu.dk
العنوان
DBU Allé 1,
2605 BRONDBY
Denmark
طرق التواصل
الهاتف: +45-43/262 222
البريد الإلكتروني:dbu@dbu.dk
فاكس: +45-43/262 245
التنظيم
President
Jesper MOLLER
Vice President
Bent CLAUSEN
Thomas CHRISTENSEN
General Secretary
Erik BROGGER RASMUSSEN
Media And Communication Manager
Jakob HOYER
Technical Director
Peter MOLLER
National Coach Men
Kasper HJULMAND
National Coach Women
Lars SONDERGAARD
Chairperson of the Referees Committee
Michael JOHANSEN
Head/Director of the Referees Department
Tine PLEIDRUP
Referee Coordinator
Natasja LEANDER
Futsal Coordinator
Anders FRIIS
تصنيف الدنمارك
تصنيف منتخب الدنمارك للرجال
تصنيف منتخب الدنمارك للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
19
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
22
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1566.21
23
أستراليا
أستراليا
1554.82
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
11
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
1943.66
12
أستراليا
أستراليا
1888.93
13
الدنمارك
الدنمارك
1873.36
14
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد الدنمارك لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.