اتحاد تشاد لكرة القدم

اتحاد تشاد لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

العنوان

Boîte postale 886,

N'DJAMENA

Chad

طرق التواصل

الهاتف: +235/2518 740

البريد الإلكتروني:ftfasg@yahoo.fr

فاكس: +235/2523 806

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Jacqueline MOUDEINA

Vice President

Nair ABAKAR

General Secretary

Nangyo MBAIKARA

Treasurer

Djimounta MOG-NAN

Media And Communication Manager

Martin ZOUTANE DABA

Technical Director

Modou KOUTA

National Coach Men

Kevin NICAISE

National Coach Women

Zam BARKOS

Referee Coordinator

Koissoual OUALBADET

تصنيف تشاد

تصنيف منتخب تشاد للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
179
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من اتحاد تشاد لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تشاد لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
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