اتحاد تشاد لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسمي
العنوان
Boîte postale 886,
N'DJAMENA
Chad
طرق التواصل
الهاتف: +235/2518 740
البريد الإلكتروني:ftfasg@yahoo.fr
فاكس: +235/2523 806
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Jacqueline MOUDEINA
Vice President
Nair ABAKAR
General Secretary
Nangyo MBAIKARA
Treasurer
Djimounta MOG-NAN
Media And Communication Manager
Martin ZOUTANE DABA
Technical Director
Modou KOUTA
National Coach Men
Kevin NICAISE
National Coach Women
Zam BARKOS
Referee Coordinator
Koissoual OUALBADET
تصنيف تشاد
تصنيف منتخب تشاد للرجال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
179
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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