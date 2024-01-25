اتحاد جزر كايمان لكرة القدم

اتحاد جزر كايمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.caymanislandsfa.com

العنوان

Cayman Centre for Excellence,

219 Poindexter Road,

P.O. Box 178,

KY1-1104 GRAND CAYMAN

Cayman Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-345/749 5775

البريد الإلكتروني:cayman.fa.gs@gmail.com

فاكس: +1-345/945 7673

التنظيم

President

Alfredo WHITTAKER

Vice President

Dion BRANDON

Mark BECKFORD

General Secretary

Marcos TINOCO

Treasurer

Armando EBANKS

Technical Director

Claudio GARCIA

National Coach Men

Claudio GARCIA

National Coach Women

Michael JOHNSON

Chairperson of the Referees Committee

Ernest BERRY

Head/Director of the Referees Department

Livingston BAILEY

تصنيف جزر الكايمن

تصنيف منتخب جزر الكايمن للرجال
تصنيف منتخب جزر الكايمن للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
195
باكستان
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
179
كوراساو
كوراساو
كوراساو
820.81
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
أندورا
772.72

١٥ مارس ٢٠٢٤