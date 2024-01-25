اتحاد جزر كايمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.caymanislandsfa.com
العنوان
Cayman Centre for Excellence,
219 Poindexter Road,
P.O. Box 178,
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Cayman Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-345/749 5775
البريد الإلكتروني:cayman.fa.gs@gmail.com
فاكس: +1-345/945 7673
التنظيم
President
Alfredo WHITTAKER
Vice President
Dion BRANDON
Mark BECKFORD
General Secretary
Marcos TINOCO
Treasurer
Armando EBANKS
Technical Director
Claudio GARCIA
National Coach Men
Claudio GARCIA
National Coach Women
Michael JOHNSON
Chairperson of the Referees Committee
Ernest BERRY
Head/Director of the Referees Department
Livingston BAILEY
تصنيف جزر الكايمن
تصنيف منتخب جزر الكايمن للرجال
تصنيف منتخب جزر الكايمن للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
195
باكستان
باكستان
856.54
196
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
179
كوراساو
كوراساو
820.81
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
772.72
١٥ مارس ٢٠٢٤
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