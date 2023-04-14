اتحاد أرمينيا لكرة القدم

اتحاد أرمينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffa.am

العنوان

Khanjyan Street 27,

0010 YEREVAN

Armenia

طرق التواصل

الهاتف: +374-11/888 808

البريد الإلكتروني:ffa@ffa.am

فاكس: +374-10/54 71 73

التنظيم

President

Armen MELIKBEKYAN

Vice President

Armen NIKOGHOSYAN

General Secretary

Artur AZARYAN

Treasurer

Gagik RECHELYAN

Media And Communication Manager

Georgi MATEVOSYAN

Technical Director

Suren CHAKHALYAN

National Coach Men

Oleksandr PETRAKOV

National Coach Women

Mariam STEPANYAN

Chairperson of the Referees Committee

Slavik GHAZARYAN

Head/Director of the Referees Department

Arman ALABERKYAN

Referee Coordinator

Arman ALABERKYAN

Futsal Coordinator

Khoren ZARGARYAN

تصنيف أرمينيا

تصنيف منتخب أرمينيا للرجال
تصنيف منتخب أرمينيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
92
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26

١٥ مارس ٢٠٢٤