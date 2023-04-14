اتحاد أرمينيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffa.am
العنوان
Khanjyan Street 27,
0010 YEREVAN
Armenia
طرق التواصل
الهاتف: +374-11/888 808
البريد الإلكتروني:ffa@ffa.am
فاكس: +374-10/54 71 73
التنظيم
President
Armen MELIKBEKYAN
Vice President
Armen NIKOGHOSYAN
General Secretary
Artur AZARYAN
Treasurer
Gagik RECHELYAN
Media And Communication Manager
Georgi MATEVOSYAN
Technical Director
Suren CHAKHALYAN
National Coach Men
Oleksandr PETRAKOV
National Coach Women
Mariam STEPANYAN
Chairperson of the Referees Committee
Slavik GHAZARYAN
Head/Director of the Referees Department
Arman ALABERKYAN
Referee Coordinator
Arman ALABERKYAN
Futsal Coordinator
Khoren ZARGARYAN
تصنيف أرمينيا
تصنيف منتخب أرمينيا للرجال
تصنيف منتخب أرمينيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
92
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
145
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1045.87
146
تنزانيا
تنزانيا
1045.79
147
أرمينيا
أرمينيا
1026.34
148
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
١٥ مارس ٢٠٢٤