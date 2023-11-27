FIFA
sexta-feira 12 dezembro 2025, 13:00

Brasil e Portugal seguem no topo do Ranking Mundial Masculino de Futsal

O Brasil permaneceu na liderança do Ranking Mundial Masculino de Futsal da FIFA de dezembro de 2025, cujo top sete segue inalterado. Desde sua última edição, a Seleção Brasileira venceu todos os seus dez jogos.

Portugal vem logo abaixo, na segunda posição.

A Ucrânia também manteve 100% de aproveitamento no período, com Ihor Korsun inspirando a vitória por 3 a 1 sobre a França na partida mais recente. A equipe de Oleksandr Kosenko subiu para o oitavo lugar, derrubando o Cazaquistão para a nona posição.

Houve uma movimentação considerável abaixo deles. Polônia (subiu 3 posições para 19º) e Vietnã (subiu 6 para 20º) entraram no top 20, enquanto Afeganistão (subiu 5 para 28º), Hungria (subiu 6 para 32º), Iraque (subiu 4 para 37º), Eslováquia (subiu 4 para 38º), Quirguistão (subiu 6 para 43º), Letônia (subiu 8 para 52º), República da Coreia (subiu 16 para 57º), Dinamarca (subiu 11 para 61º), Malásia (subiu 11 para 70º), Montenegro (subiu 16 para 78º), Moçambique (subiu 12 para 85º) e Turquia (subiu 9 para 112º) tiveram progressos significativos.

No total, 230 partidas internacionais masculinas foram disputadas desde 29 de agosto, com Paquistão e Bangladesh entrando na classificação global após disputarem seus primeiros jogos.

Ranking Mundial Masculino de Futsal da FIFA

Dezembro de 2025:

  1. Brasil

  2. Portugal

  3. Espanha

  4. Argentina

  5. RI do Irã

  6. Marrocos

  7. Rússia

  8. Ucrânia

  9. Cazaquistão

  10. França

  11. Tailândia

  12. Paraguai

  13. Japão

  14. Croácia

  15. Geórgia

  16. Itália

  17. República Tcheca

  18. Venezuela

  19. Polônia

  20. Vietnã

  21. Eslovênia

  22. Uzbequistão

  23. Armênia

  24. Indonésia

  25. Belarus

RANKING COMPLETO

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