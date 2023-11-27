Brasil e Portugal seguem no topo do Ranking Mundial Masculino de Futsal

O Brasil permaneceu na liderança do Ranking Mundial Masculino de Futsal da FIFA de dezembro de 2025, cujo top sete segue inalterado. Desde sua última edição, a Seleção Brasileira venceu todos os seus dez jogos.

Portugal vem logo abaixo, na segunda posição.

A Ucrânia também manteve 100% de aproveitamento no período, com Ihor Korsun inspirando a vitória por 3 a 1 sobre a França na partida mais recente. A equipe de Oleksandr Kosenko subiu para o oitavo lugar, derrubando o Cazaquistão para a nona posição.

Houve uma movimentação considerável abaixo deles. Polônia (subiu 3 posições para 19º) e Vietnã (subiu 6 para 20º) entraram no top 20, enquanto Afeganistão (subiu 5 para 28º), Hungria (subiu 6 para 32º), Iraque (subiu 4 para 37º), Eslováquia (subiu 4 para 38º), Quirguistão (subiu 6 para 43º), Letônia (subiu 8 para 52º), República da Coreia (subiu 16 para 57º), Dinamarca (subiu 11 para 61º), Malásia (subiu 11 para 70º), Montenegro (subiu 16 para 78º), Moçambique (subiu 12 para 85º) e Turquia (subiu 9 para 112º) tiveram progressos significativos.

No total, 230 partidas internacionais masculinas foram disputadas desde 29 de agosto, com Paquistão e Bangladesh entrando na classificação global após disputarem seus primeiros jogos.

Ranking Mundial Masculino de Futsal da FIFA

Dezembro de 2025: