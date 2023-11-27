Sem jogos, Brasil cai uma posição no Ranking Feminino, enquanto EUA lideram

Estados Unidos lideram Ranking Feminino da FIFA de março de 2025

Sem jogos desde 1º de dezembro de 2024, Brasil cai uma posição

Espanha segue em segundo; Japão sobe após título da Copa SheBelieves

As seleções campeãs do Torneio Olímpico de Futebol Feminino de Paris 2024 e da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023™, Estados Unidos e Espanha, seguem nas duas primeiras posições do Ranking Feminino da FIFA/Coca-Cola de março de 2025. O Japão subiu para a quinta posição com o título da Copa SheBelieves.

As japonesas venceram justamente as norte-americanas por 2 a 1 no torneio recente. É a primeira vez que o Japão fica no top 5 desde dezembro de 2015, algo significativo para a nação que ficou fora do top 10 de agosto de 2021 a junho de 2023.

Por outro lado, o Brasil caiu uma posição e agora ocupa a oitava. A Seleção Brasileira não disputa jogos desde 1º de dezembro de 2024, uma vitória sobre a Austrália; recentemente, em fevereiro de 2025, o elenco foi convocado para um período de treinos na Granja Comary, do Rio de Janeiro, como forma de preparação para a Copa América.

Ranking Feminino da FIFA/Coca-Cola: Top 10 de março de 2025

EUA – 2069.06 pontos (-18.49 desde o último Ranking) Espanha – 2020.6 (-8.05) Alemanha – 2014.73 (+2.44) Inglaterra – 2008.98 (+4.46) Japão – 2001.9 (+25.52) Suécia – 1992.25 (+0.98) Canadá – 1986.46 (-1.8) Brasil – 1977.39 (+0) RPD da Coreia – 1944.23 (+0) Holanda – 1931.78 (+2.69)

Mudanças entre seleções africanas

As maiores mudanças no Ranking ocorreram na África após jogos das eliminatórias da Copa África de Nações Feminina da CAF: Tanzânia e Quênia subiram sete posições após vitórias sobre Guiné Equatorial e Tunísia, respectivamente, tornando-se os dois países com maior evolução nos últimos dois meses. A Tanzânia agora está em 145º, enquanto o Quênia ocupa o 149ª lugar.

Já a Tunísia caiu 11 posições – mais do que qualquer outro país – e agora está em 89º. Já o Djibuti apareceu no Ranking pela primeira vez na história.

Países batem seus próprios recordes

Dezessete países alcançaram seus recordes históricos de pontos, sobretudo a Colômbia (1782.90). Outros destaques foram Polônia (1701.58), Eslovênia (1562.36) e Turquia (1430.34), que impressionaram na Liga das Nações Feminina da UEFA, e Porto Rico (1273.31).

Enquanto isso, quatro seleções alcançaram suas melhores posições na história do Ranking: Eslovênia (38º), Paraguai (46º), Porto Rico (81º) e Cabo Verde (125º).