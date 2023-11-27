Espanha mantém liderança mesmo após derrota; Brasil segue no top 10

Espanha mantém a ponta no Ranking Mundial Feminino

A Inglaterra entra no top três, Japão salta o quinto lugar

Vitória e empate contra França colocam Holanda no top 10

Embora as campeãs mundiais de 2023 sigam inabaláveis ​​no topo, houve várias outras mudanças no top 10. A vitória sobre a Espanha fez a Inglaterra ultrapassar a Alemanha e subir para a terceira posição, ficando atrás dos Estados Unidos -- que jogaram três partidas com o Japão, vencendo duas e perdendo uma.

A Alemanha agora ocupa o quarto lugar após a ascensão da Inglaterra, enquanto o Japão subiu três posições para ocupar o quinto lugar, em grande parte graças à conquista da Copa Asiática Feminina da AFC, torneio que também valeu vagas para o Brasil 2027.

Completando o top 10, o Brasil aparece em sexto lugar após conquistar o título da Série FIFA 2026™ em Cuiabá, seguido pela França em sétimo. O início instável da Suécia nas eliminatórias da UEFA fez com que a equipe caísse três posições, para o oitavo lugar, enquanto o Canadá subiu uma posição, ficando em nono. Já a Holanda subiu uma posição e chegou ao décimo lugar depois de somar quatro pontos contra a França ajudou a Holanda.

Movers and shakers

Further down the pecking order, five nations reached their highest ranking in history: Türkiye (51st, up 7), El Salvador (78th, up 8), Kosovo (81st, up 11), Nepal (87th, up 2) and Saudi Arabia (160th, up 1).