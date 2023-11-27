Espanha mantém liderança mesmo após derrota; Brasil segue no top 10
Espanha mantém a ponta no Ranking Mundial Feminino
A Inglaterra entra no top três, Japão salta o quinto lugar
Vitória e empate contra França colocam Holanda no top 10
A Espanha continua no topo do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola após a última rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™. Apesar da derrota apertada por 1 a 0 para a Inglaterra, o status de La Roja como a melhor seleção do planeta permanece intacto.
Embora as campeãs mundiais de 2023 sigam inabaláveis no topo, houve várias outras mudanças no top 10. A vitória sobre a Espanha fez a Inglaterra ultrapassar a Alemanha e subir para a terceira posição, ficando atrás dos Estados Unidos -- que jogaram três partidas com o Japão, vencendo duas e perdendo uma.
A Alemanha agora ocupa o quarto lugar após a ascensão da Inglaterra, enquanto o Japão subiu três posições para ocupar o quinto lugar, em grande parte graças à conquista da Copa Asiática Feminina da AFC, torneio que também valeu vagas para o Brasil 2027.
Completando o top 10, o Brasil aparece em sexto lugar após conquistar o título da Série FIFA 2026™ em Cuiabá, seguido pela França em sétimo. O início instável da Suécia nas eliminatórias da UEFA fez com que a equipe caísse três posições, para o oitavo lugar, enquanto o Canadá subiu uma posição, ficando em nono. Já a Holanda subiu uma posição e chegou ao décimo lugar depois de somar quatro pontos contra a França ajudou a Holanda.
Movers and shakers
Further down the pecking order, five nations reached their highest ranking in history: Türkiye (51st, up 7), El Salvador (78th, up 8), Kosovo (81st, up 11), Nepal (87th, up 2) and Saudi Arabia (160th, up 1).
An honourable mention goes to American Samoa (120th, up 17), who have built upon the 16-place rise they registered between the rankings published last August and December. Over the past two updates, the islanders have scaled an impressive 33 places after having amassed over 120 points.