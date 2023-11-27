Brasil sobe no Ranking Mundial Feminino da FIFA; Espanha lidera

Brasil sobe uma posição no Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola de dezembro de 2025

Espanha segue na liderança após o triunfo na Liga das Nações Feminina da UEFA

EUA permanecem em segundo; Alemanha sobe duas posições e assume o terceiro lugar

A Espanha continua no topo do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola após a última atualização de 2025. La Roja consolidou seu status como número 1 do mundo ao conquistar o título da Liga das Nações Feminina da UEFA. Enquanto isso, o Brasil subiu uma posição e agora é o sexto colocado.

Embora as espanholas (atuais campeãs mundiais) sigam inabaláveis na liderança, houve várias movimentações importantes dentro do top 10. Confira abaixo um panorama completo da atualização mais recente.

Domínio espanhol

Depois de ultrapassar os Estados Unidos em agosto para assumir a primeira posição, a Espanha garantiu que terminaria 2025 no topo ao vencer a Liga das Nações Feminina da UEFA. A equipe superou a Alemanha em uma final de dois jogos: empatou por 0 a 0 em Kaiserslautern, no dia 28 de novembro, e confirmou a taça com uma contundente vitória por 3 a 0 em Madri quatro dias depois. Duas estrelas do Barcelona foram decisivas: Claudia Pina, autora de dois gols, e Vicky López, que também deixou a sua marca.

Movimentações entre as 10 melhores

Apesar de não ter conquistado o título continental, a Alemanha subiu duas posições e aparece agora em terceiro lugar, impulsionada pela vitória sobre a França na semifinal. Os Estados Unidos seguem em segundo (posicionados entre duas potências europeias) após vencerem a Itália em dois amistosos.

Brasil e RPD da Coreia também ganharam uma posição cada, ocupando agora o sexto e o nono lugar, respectivamente. Já a Suécia caiu duas posições, para quinto, após derrotas para a Espanha (na semifinal da Liga das Nações) e para a França (na disputa do terceiro lugar).

Novas alturas

Quatro seleções alcançaram suas melhores posições na história do Ranking, incluindo a Venezuela (42º lugar). A equipe vem liderando a Liga das Nações Feminina da CONMEBOL, competição que serve como eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™, após golear o Peru por 6 a 0 e empatar com o Equador.

Outras três seleções também atingiram seus melhores rankings: Polônia (24º), Cabo Verde (119º) e Arábia Saudita (161º).

Trio em ascensão