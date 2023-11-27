Brasil dá grande salto e agora é quarto lugar no Ranking Feminino; EUA lideram

EUA seguem liderando o Ranking Feminino da FIFA, com a Espanha em segundo

Brasil sobe para a quarta posição e alcança melhor posição em mais de uma década

Egito e Luxemburgo são os que mais subiram

Os Estados Unidos continuam liderando o Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola, com a campeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023™, Espanha, mantendo a segunda posição. Mas o Brasil, país-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™, está se aproximando rapidamente após uma série impressionante de vitórias em amistosos recentes.

Em uma reedição da final do Torneio Olímpico de Futebol Feminino do ano passado, a seleção brasileira venceu os EUA por 2 a 1 e também superou o Japão em dois confrontos. Essas três vitórias permitiram ao Brasil subir da oitava para a quarta colocação, sua melhor posição em mais de uma década -- a última vez que esteve em quarto lugar foi em dezembro de 2013. Brasil sobe para quarto lugar e atinge

"É motivo de muito orgulho, de nossas atletas, do nosso trabalho e de todo o grupo, de felicidade de ver o Brasil conseguindo quebrar muitos tabus, ver a Seleção performando bem", comentou o técnico do Brasil, Arthur Elias.

"O Ranking traz essa colocação, que é importante para nós e nos dá mais confiança para nosso grande objetivo, que é lá na frente, daqui a dois anos na Copa do Mundo de 2027."

Apesar da derrota para as brasileiras, os EUA permaneceram na liderança, mas sua vantagem sobre a campeã mundial Espanha caiu para pouco mais de 20 pontos, contra quase 50 em março e quase 60 no fim do ano passado. A Alemanha se manteve em terceiro, seguida do Brasil, em ascensão, e da Inglaterra, que caiu uma posição e completa o top 5.

A Suécia permaneceu em sexto lugar, enquanto o Japão desceu duas posições e agora é o sétimo. O Canadá caiu uma posição, ficando em oitavo, a Coreia do Norte seguiu em nono, e a França subiu uma posição, assumindo o décimo lugar.

Ranking Feminino da FIFA/Coca-Cola: Top 10 de junho de 2025

1. EUA - 2057.19 pontos (-11.87 desde o último Ranking) 2. Espanha 2034.34 (+13.74) 3. Alemanha 2030.88 (+16.15) 4. Brasil 2004.31 (+26.92) 5. Inglaterra 1999.78 (-9.2) 6. Suécia 1989.21 (-3.04) 7. Japão 1982.51 (-19.39) 8. Canadá 1974.46 (-12) 9. RPD da Coreia 1944.23 (+0) 10. França 1941.61 (+20.21)

Egito e Luxemburgo em alta

Como parte da preparação para o confronto da segunda fase das Eliminatórias da Copa Africana de Nações contra Gana, em outubro, o Egito conquistou duas vitórias sobre a Jordânia, por 3 a 0 e 5 a 1, ambas em abril, subindo sete posições, do 100º para o 93º lugar.

Enquanto isso, Luxemburgo se destacou na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, na Liga C, com quatro vitórias consecutivas: 3 a 1 e 2 a 0 contra a Armênia, 3 a 2 sobre Liechtenstein e 3 a 1 fora de casa contra o Cazaquistão. A atacante Amy Thompson é a artilheira da Liga C, com seis gols, ajudando sua equipe a conquistar o acesso à Liga B e saltar seis posições no ranking, do 117º para o 111º lugar.

Voando mais alto

13 países superaram sua maior pontuação histórica no ranking: Colômbia (1797,42), Polônia (1705,75), Eslovênia (1570,46), Venezuela (1500,56), Uruguai (1410,01), Porto Rico (1287,75), Bangladesh (1099,36), Líbano (1096,55), Maláui (988,52), Arábia Saudita (895,83), Butão (869,33), Andorra (797,52) e Liechtenstein (727,20).

Por fim, seis países -- cinco deles das Américas -- alcançaram sua melhor posição no ranking até hoje: Colômbia (18º), Paraguai (45º), Venezuela (48º), Haiti (50º), Porto Rico (79º) e Arábia Saudita (165º).