Procedimentos do Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola

Metodologia do Ranking Mundial Feminino da FIFA

Considerações Gerais

No Ranking Mundial Feminino da FIFA, as equipas são classificadas de acordo com um valor que é uma medida da sua força real. É portanto, possível aprender muito sobre o valor do ranking (ou pontos de avaliação) de uma equipa. Por exemplo, se uma equipa defrontar os seus adversários num jogo a eliminar em campo neutro tem mais 72 pontos de classificação, as suas hipóteses de passar à fase seguinte são de 60%.

Ranking Mundial Feminino da FIFA - Porquê?

Promoção do Futebol Feminino

Avaliação Realista: Colocar Todos no seu Devido Lugar

Análise Estatística do estado do Futebol Feminino

Igual Importância para o Futebol Feminino e Masculino

Base sólida: cerca de 3000 jogos desde 1971

Embora um certo grau de matemática seja inevitável, o sistema utilizado ainda é facilmente compreensível e permite que todas as partes interessadas entendam os movimentos das equipas ou até que calculem o Ranking. Desde o primeiro jogo, que remonta a pouco mais de 30 anos (o primeiro jogo internacional feminino foi realizado a 17 de abril de 1971 quando a França defrontou os Países Baixos), foi possível catalogar de forma abrangente os dados sobre o futebol feminino internacional.

Ranking Mundial Feminino da FIFA - Principais Critérios

Resultado do Jogo

Casa vs fora, ou campo neutro

Importância do jogo

Diferença do WWR entre as equipas

Fundamentos do método de Ranking

A fórmula básica do WWR é, na realidade, bastante simples:

WWR,novo = WWR,antigo + (Real - Previsto)

O resultado do jogo de uma equipa é convertido num valor: "Real". Através de algumas fórmulas, a diferença nos pontos de classificação (força) resulta num valor "Previsto".

Caso o valor "Real" seja melhor, então o novo WWR será superior ao anterior. Isto é justo, já que a equipa teve um resultado acima do esperado. A equipa com o desempenho abaixo do esperado perde a mesma quantidade de pontos de classificação que os seus adversários ganharam; o seu resultado "Previsto" é maior do que o resultado "Real", ou seja, não tiveram um desempenho tão bom como esperado.

Uma conclusão que se pode tirar desta regra básica é que os pontos de classificação ganhos por uma equipa em caso de vitória dependem da força do adversário. Uma vitória sobre uma equipa extremamente fraca dificilmente melhora a sua posição no WWR, enquanto que uma vitória sobre uma equipa mais forte é recompensada com um aumento claro no valor do WWR.

Resultado Real do Jogo

Ganhar ou perder é, obviamente, o critério mais importante, mas a diferença de golos e o número de golos marcados também são tidos em conta, como é mostrado na seguinte tabela.

Campo neutro ou Casa vs Fora

Para compensar a vantagem de jogar em casa, os pontos de classificação da equipa da Casa são melhorados por um valor "H". Uma análise rápida dos resultados históricos mostra que as equipas têm um melhor desempenho em casa do que fora; a equipa da casa conquista 66% dos pontos, enquanto que os adversários voltam para casa com 34%. Para neutralizar este efeito, é feita uma correção aumentando a classificação da equipa da casa em 100 pontos (correspondendo a 64%).

Importância do jogo

Em jogos amigáveis, as equipas que representam os seus países não são necessariamente as melhores que o país tem para oferecer, no entanto é evidente que na final do Mundial de Futebol Feminino da FIFA duas equipas "definitivas" estarão presentes. Consequentemente, jogos disputados em torneios importantes (de qualificação) são um indicador mais preciso da força de uma equipa que um jogo amigável. Este elemento é tido em conta através da introdução do fator da Importância do Jogo "M".

Para os jogos da fase final do Mundial de Futebol Feminino da FIFA, este fator é quatro vezes maior que o valor de jogos amigáveis e para os jogos de qualificação do Mundial de Futebol, a diferença é um fator de três. Portanto, nas principais competições, é possível ganhar e perder muito mais pontos de classificação.

No entanto, nos jogos amigáveis entre as equipas do top 10, o prestígio destes jogos torna-os mais importantes e como tal, uma melhor estimativa da força das equipas envolvidas. Por conseguinte, os jogos amigáveis entre as equipas do top 10 recebem o dobro da importância em comparação com os amigáveis regulares.

Diferença nos Pontos de Classificação

A diferença escalada nos pontos de classificação entre os dois adversários “x” (x = [r1 - r2] / fator de escala) é utilizado para prever o resultado do jogo. A fórmula utilizada para o fazer é a seguinte: P (x) = 1 / [1 + 10 ( x / 2 )]

Para cada equipa, a percentagem de previsão de jogo "P" é expressa por um valor entre 0 e 1 em função da diferença nos pontos de classificação escalados "x".

O fator de escala é escolhido de forma a que os melhores do mundo possam ter uma classificação superior a 2000 pontos, enquanto que os iniciantes têm uma classificação de cerca de 1000 pontos.

Conclusão