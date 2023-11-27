Após um longo período a testar e a analisar a melhor forma de calcular o Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola, um novo modelo entrou em vigor em agosto de 2018 após aprovação do Conselho da FIFA.

Esta nova versão desenvolvida pela FIFA foi denominada "SUM" visto que se baseia na adição/subtração de pontos ganhos ou perdidos num jogo ao total de pontos anterior, em vez de calcular a média de pontos de jogos ao longo de um determinado período, como na versão anterior do Ranking Mundial.

Os pontos que são adicionados ou subtraídos são parcialmente determinados pela força relativa dos dois oponentes, incluindo a expetativa lógica que equipas melhor classificadas no ranking devem ter um melhor desempenho contra equipas pior classificadas.