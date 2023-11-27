Rankings Mundiais da FIFA/Coca-Cola terão atualização em tempo real

A classificação será atualizada conforme os gols forem marcados em todo o mundo.

Os números serão oficializados após o término da janela internacional

Os jogos masculinos tiveram rankings ao vivo pela primeira vez em março

Os Rankings Mundiais da FIFA/Coca-Cola agora será atualizado ao vivo em uma mudança empolgante e inovadora que permitirá aos torcedores ver a posição de seus países conforme os gols forem marcados em partidas ao redor do mundo.

Após sua introdução em 1992, o Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola tem sido tradicionalmente publicado após os jogos finais de uma janela internacional. No entanto, agora ele será atualizado provisoriamente em tempo real, conforme os jogos forem disputados pelas seleções nacionais em todo o mundo neste mês.

O Ranking Mundial Feminino da FIFA/Coca-Cola, introduzido em 2003, terá atualizações ao vivo durante a janela internacional de abril.

A fórmula na qual o ranking se baseia permanece a mesma. No entanto, agora será aplicada quando forem recebidas informações verificadas sobre os gols marcados, refletindo instantaneamente como uma mudança no placar afeta a classificação de uma equipe.

A cobertura abrangerá não apenas torneios da FIFA, mas também quaisquer partidas internacionais oficiais masculinas e femininas.