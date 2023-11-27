Senegal e Marrocos decolam no Ranking Masculino da FIFA

Espanha abre o ano na liderança do Ranking da FIFA; Brasil segue em quinto

Senegal sobe para 12º após ganhar o título africano de forma dramática

Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos consegue sua melhor posição

A Espanha manteve mais uma vez a liderança no Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola, com Argentina, França e Inglaterra mantendo suas posições logo atrás.

Mas, após a disputa da Copa Africana de Nações de 2025, que contou com sete participantes da Copa do Mundo da FIFA 2026™, houve algumas mudanças significativas no ranking.

Confira nosso resumo completo das principais mudanças após a atualização de janeiro.

Finalistas da Copa Africana decolam

Apesar da dolorosa derrota na final da Copa Africana de Nações, o Marrocos, país anfitrião, subiu três posições, alcançando o oitavo lugar e sua melhor classificação de sempre. É também a primeira vez que os Leões do Atlas retornam ao top 10 desde abril de 1998. A ascensão do Marrocos teve um custo para a Bélgica, Croácia e Alemanha, que caíram uma posição cada. Enquanto isso, o Senegal, campeão da CAN, foi recompensado por reconquistar a coroa continental com uma incrível subida de sete posições, chegando ao 12º lugar, também sua melhor marca.

A Nigéria, medalhista de bronze na AFCON (26ª posição), e Camarões, que chegou às quartas de final (45ª posição), subiram 12 posições no ranking, um feito sem precedentes, após suas impressionantes atuações no torneio continental. A Argélia subiu seis posições, para o 28º lugar; o Egito, semifinalista, saltou quatro posições, para o 31º lugar; a Costa do Marfim subiu cinco posições, para o 37º lugar; e a República Democrática do Congo subiu oito posições, para o 48º lugar. A CAF agora conta com nove nações entre as 50 melhores, duas a mais do que no final de 2025.

A hora de Kosovo