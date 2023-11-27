França recupera primeiro lugar no Ranking da FIFA/Coca-Cola
Na quarta-feira, 1º de abril, a França reassumiu a liderança do Ranking Mundial da FIFA.
Os franceses desbancaram a Espanha após bons amistosos; Argentina completa o pódio
Portugal ultrapassa Brasil e entra no top 5; veja quem mais subiu na classificação
Uma diferença de 0,92 pontos permitiu à França recuperar a liderança do Ranking da FIFA. Com uma campanha perfeita nos Estados Unidos, os Bleus retornaram ao topo do Ranking Mundial Masculino da FIFA/Coca-Cola na quarta-feira, 1º de abril.
Após vencer o Brasil e a Colômbia A França subiu duas posições, beneficiando-se do tropeço da Espanha — um empate em 0 a 0 com o Egito — e também ultrapassando a Argentina, que goleou a Gâmbia por 5 a 0. Embora a diferença entre os três primeiros colocados seja mínima (menos de três pontos), ainda é um forte indicativo da ótima fase da equipe de Didier Deschamps a poucas semanas do início da Copa do Mundo da FIFA de 2026™. Esta é a primeira vez que a França retorna ao topo do Ranking da FIFA desde 2018.
No top 10, Portugal, que derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, e agora ocupa o quinto lugar. Os portugueses sobem uma posição, ultrapassando o Brasil, que se recuperou da derrota para os franceses e dominou a Croácia (3 a 1). Isso não consola a imensa decepção dos italianos, mas eles sobem uma posição, para o 12º lugar. Senegal, futuro adversário da França na Copa do Mundo, cai duas posições, para o 14º lugar, apesar de ter ganho 1,17 ponto.
Uma das maiores subidas no ranking em abril foi a da Turquia. Com 6,6 pontos a mais, a equipe de Vincenzo Montella, que se classificou para a Copa do Mundo após uma vitória apertada contra o Kosovo nas eliminatórias europeias, pulou para a 22ª posição no ranking (+3). A Costa do Marfim também subiu três posições, chegando ao 34º lugar. A Suécia também teve uma ascensão significativa, tendo se recuperado da beira da eliminação após garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026, e agora ocupa a 38ª posição (+4) nesta quarta-feira. Por fim, houve boas notícias para a República Democrática do Congo: após se classificar ao vencer a Jamaica na terça-feira na repescagem intercontinental (1 a 0), a nação africana também subiu duas posições no ranking da FIFA (46º).