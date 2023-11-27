[공식 발표] 아시안컵 본선 진출한 한국 남자 풋살, 세계 랭킹 16계단 상승…57위

브라질이 이번에도 선두 자리를 지켰고, FIFA 풋살 남자 세계랭킹의 상위 7위권은 여전히 변동이 없었다. 실제로 세계 랭킹 1위 브라질은 최근 10경기 연속으로 승리를 거두며 선두 자리를 굳건히 지켰다. 새로운 랭킹이 집계된 기간 중 승률 100%를 기록한 또다른 팀은 우크라이나였다. 우크라이나는 프랑스에 3-1로 승리하는 등 상승세를 이어가며 8위로 올라섰다. 우크라이나에 밀린 카자흐스탄은 9위를 차지했다.

이 외에 순위 상승에 눈에 띈 국가는 아직 풋살 불모지인 한국이다. 지난 9월 2026 AFC 풋살 아시안컵 예선을 통과한 한국의 새로운 세계랭킹은 무려 16계단이 오른 57위다. 한국은 몬테네그로(16계단 상승해 78위 랭크)와 함께 이번에 공개된 랭킹 결과 가장 순위가 큰 폭으로 상승한 국가다.

폴란드(세 계단 상승해 19위), 베트남(여섯 계단 상승해 20위)은 20위권 진입에 성공했다. 아프가니스탄(다섯 계단 상승해 28위), 헝가리(여섯 계단 상승해 32위), 이라크(네 계단 상승해 37위), 슬로바키아(네 계단 상승해 38위), 키르기스스탄(여섯 계단 상승해 43위), 라트비아(여덟 계단 상승해 52위), 덴마크(11계단 상승해 61위), 말레이시아(11계단 상승해 70위), 몬테네그로(16계단 상승해 78위), 모잠비크(12계단 상승해 85위), 튀르키예(아홉 계단 상승해 112위)의 순위가 눈에 띄었다.

FIFA 남자 풋살 세계랭킹