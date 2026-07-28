FIFA/코카-콜라여자세계랭킹산정절차

FIFA 여자 세계 랭킹 산정 방식

일반 고려 사항

FIFA 여자 세계 랭킹에서는 팀의 실질적인 전력을 측정한 수치에 따라 순위가 매겨집니다. 따라서 랭킹 수치(또는 평가 점수)를 통해 팀에 대한 상당한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 어느 팀이 중립 경기장에서 열리는 녹아웃 매치에서 상대 팀보다 평가 점수가 72점 더 높다면, 해당 팀이 다음 라운드로 진출할 확률은 60%입니다.

FIFA 여자 세계 랭킹 - 도입 목적

여자 축구 진흥

객관적인 평가 : 모든 팀을 걸맞은 위치에 배치

여자 축구 현황에 대한 통계적 분석

여자 축구와 남자 축구의 동등한 중요성

견고한 토대 : 1971 년 이후 약 3,000 여 경기

본 시스템은 비록 어느 정도의 수학적 계산이 필요하다고는 해도 여전히 이해하기 쉽고, 관심 있는 모든 사람이 팀의 랭킹 변동을 파악하거나 원한다면 직접 랭킹을 계산해 볼 수 있도록 설계되어 있습니다. 여자 축구의 첫 경기가 30여 년 전(1971년 4월 17일, 프랑스와 네덜란드의 여자 국가대표팀간 첫 국제 경기)으로 거슬러 올라가기 때문에, 국제 여자 축구에 관한 데이터는 포괄적으로 기록될 수 있었습니다.

FIFA 여자 세계 랭킹 - 주요 기준

경기 결과

홈 / 원정 / 중립 경기 여부

경기 중요도

팀 간 WWR( 여자 세계 랭킹 ) 차이

랭킹 산정 방식의 기본 원리

WWR(여자 세계 랭킹)의 기본 공식은 사실 매우 간단합니다.

WWR,new = WWR,old + ( Actual - Predicted )

팀의 경기 결과는 다음 수치로 변환됩니다: "Actual(실제값)". 일정한 공식을 통해 랭킹 점수(강점) 차이를 계산하면 "Predicted(예측값)" 수치가 산출됩니다.

만약 Actual 수치가 더 높다면, 새로운 WWR은 이전 WWR보다 높아집니다. 이는 해당 팀이 기대 이상의 성과를 냈기 때문이라는 점에서 공정합니다. 반대로 기대 이하의 성적을 거둔 팀은 상대 팀이 얻은 점수만큼 랭킹 점수를 잃게 됩니다. 이는 Predicted 수치가 Actual 수치보다 크며, 해당 팀이 기대만큼의 성과를 거두지 못했음을 의미합니다.

이 기본 규칙에서 도출할 수 있는 한 가지 결론은, 팀이 승리로 얻는 랭킹 점수가 상대 팀의 전력에 따라 달라진다는 점입니다. 매우 약한 팀을 상대로 거둔 승리는 WWR 순위에 거의 영향을 주지 않지만, 강팀을 상대로 거둔 승리는 WWR 수치를 뚜렷이 상승시킵니다.

실제 경기 결과

물론 승패가 가장 중요한 기준이지만, 아래 표에서 알 수 있듯이 골 득실차와 득점수 역시 함께 고려됩니다.

중립 경기장 또는 홈 vs 원정

홈경기 이점을 보정하기 위해 홈팀의 평가 점수에는 "H"라는 값이 추가됩니다. 과거 경기 결과를 보면 팀들이 원정보다 홈에서 더 좋은 성적을 거두는 것을 알 수 있습니다. 홈팀은 전체 승점의 66%를 얻는 반면, 상대팀은 34%만 가지고 돌아갑니다. 이러한 영향을 상쇄하기 위해 홈팀의 평가 점수에 100점의 값(64%에 해당)을 더하는 방식으로 보정이 이루어집니다.

경기 중요도

친선 경기에서는 국가를 대표하는 팀이 반드시 해당 국가의 최정예 멤버로 구성되는 것은 아닙니다. 반면 FIFA 여자 월드컵 결승전에서는 명백히 최강의 두 팀이 맞붙게 됩니다. 따라서 중요한 대회(예선 등)에서 치러지는 경기는 친선 경기보다 팀의 실제 전력을 측정하는 더 정확한 지표가 됩니다. 이러한 요소는 경기 중요도 계수 “M”을 도입하여 반영됩니다.

FIFA 여자 월드컵 본선 대회에서 치러지는 경기의 경우 이 계수는 친선 경기의 경우보다 4배 더 크며, 월드컵 예선 경기의 경우에는 친선 경기와 3배의 차이가 납니다. 따라서 주요 대회에서는 훨씬 더 많은 랭킹 점수를 얻거나 잃을 수 있습니다.

하지만 랭킹 상위 10개 팀 간의 친선 경기는 그 경기의 위상으로 인해 중요도가 더 높으며, 결과적으로 참가 팀들의 전력을 평가하는 데에도 더 의미 있는 기준이 됩니다. 따라서 랭킹 상위 10개 팀 간의 친선 경기에는 일반 친선 경기의 경우보다 2배 높은 중요도가 부여됩니다.

평가 점수 차이

두 팀 간 평가 점수의 조정된 차이인 “x” (x = [r1 - r2] / scaling factor)는 경기 결과를 예측하는 데 사용됩니다. 이를 위한 공식은 다음과 같습니다. P (x) = 1 / [1 + 10 ( x / 2 ) ]

각 팀의 경기 결과 예측 확률 “P”는 조정된 평가 점수 차이 “x”의 함수로 표현되며, 0과 1 사이의 값으로 나타납니다.

스케일링 계수는 세계 최상위권 팀의 경우 평가 점수가 2000점을 넘을 수 있고, 반대로 초보 팀은 약 1000점 내외를 기록하도록 설정되어 있습니다.

결론