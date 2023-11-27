女子世界ランキングはアメリカが首位キープ、ブラジルが4位へ上昇

女子世界ランキングは1位アメリカ、2位スペインで変わらず

アメリカと日本を破ったブラジルが4位に急浮上

エジプトやルクセンブルクが大幅順位アップ

カナリア軍団はカリフォルニアで昨年の五輪女子サッカー大会決勝の再戦を演じ、アメリカに2-1の勝利。さらに日本との2試合にも勝利を飾った。この3つの白星でブラジルは8位から4位へとジャンプアップし、過去10年以上で最高の順位まで上昇している。前回4位にいたのは2013年12月のことだった。

アメリカはブラジルに敗れながらも首位を守った。だが昨年末には60ポイント近く、3月には50ポイント近くあった世界王者スペインとの差はわずか20ポイントあまりにまで縮まっている。3位はドイツで変わらず、急上昇を遂げたブラジルと、1ランクダウンしたイングランドがトップ5圏内を締めている。

スウェーデンは前回と同じく6位、日本は2ランクダウンの7位。カナダは1ランク下げて8位。北朝鮮は9位で動かず、1ランク上昇したフランスが10位に続く。

FIFA/コカ・コーラ女子世界ランキング：トップ10

1. アメリカ 2057.19ポイント（前回ランキングから-11.87ポイント） 2. スペイン 2034.34 (+13.74) 3. ドイツ 2030.88 (+16.15) 4. ブラジル 2004.31 (+26.92) 5. イングランド 1999.78 (-9.2) 6. スウェーデン 1989.21 (-3.04) 7. 日本 1982.51 (-19.39) 8. カナダ 1974.46 (-12) 9. 北朝鮮 1944.23 (+0) 10. フランス 1941.61 (+20.21)

エジプトとルクセンブルクの飛躍

10月に行われるアフリカ・ネーションズカップ第2ラウンドのガーナ戦に向けた準備の一環として、エジプトは4月にヨルダンと二度対戦して3-0、5-1で連勝。これにより100位から93位へと7ランクアップを遂げた。

一方ルクセンブルクはUEFAネーションズリーグ・グループステージのリーグCで好調な戦いを見せ4連勝。アルメニアに3-1と2-0、リヒテンシュタインに3-2、カザフスタンにアウェイで3-1の勝利を飾った。FWアミー・トンプソンは計6ゴールでリーグCの得点ランキングタイに立っており、チームのリーグB昇格に貢献するとともに、世界ランキングも117位から111位へと引き上げた。

新たな高みへ

コロンビア（1797.42）、ポーランド（1705.75）、スロベニア（1570.46）、ベネズエラ（1500.56）、ウルグアイ（1410.01）、プエルトリコ（1287.75）、バングラデシュ（1099.36）、レバノン（1096.55）、マラウイ（988.52）、サウジアラビア（895.83）、ブータン（869.33）、アンドラ（797.52）、リヒテンシュタイン（727.20）の13カ国が過去最高の合計ポイント数に到達している。

そして最後に、6つの国が過去最高順位に上昇しており、うち5カ国がアメリカ大陸のチーム。コロンビア（18位）、パラグアイ（45位）、ベネズエラ（48位）、ハイチ（50位）、プエルトリコ（79位）、サウジアラビア（165位）の6カ国だ。