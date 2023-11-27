フランスが2018年以来のFIFAランキング首位浮上

4月1日付のFIFA/コカ・コーラ男子世界ランキングでフランスが首位浮上

エジプトとスコアレスドローに終わったスペインは2位に

トルコ、スウェーデン、コートジボワール、コンゴ民主共和国などもランクアップ

トップ10の顔ぶれにほぼ変わりはないが、アメリカを2-0で破ったポルトガルは5位に浮上。クロアチアに3-1で勝利したブラジルを上回って1ランクアップを果たした。イングランドは4位を守っているが、ウェンブリーで日本にまさかの敗戦（0-1）を喫したことで上位3チームに引き離されている。

ワールドカップ予選敗退の大きな落胆を慰められるものではないが、イタリアは12位に1ランクアップ。ワールドカップでフランスと対戦するセネガルは1.17ポイントを獲得しながらも2ランクダウンの14位となった。

特に大きな上昇を果たしたチームのひとつがトルコ。欧州プレーオフでコソボを破ってワールドカップ予選突破を成し遂げたヴィンチェンツォ・モンテッラのチームは、6.60ポイントを獲得して22位（3ランクアップ）となった。コートジボワールも同じく3ランク上げて34位。敗退寸前に追い込まれた状況からワールドカップ2026出場権を獲得したスウェーデンも大きく浮上し、水曜日時点で38位（4ランクアップ）となっている。