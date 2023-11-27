スペインがFIFA世界ランキング首位で年越し

スペインがFIFA/コカ・コーラ男子世界ランキング首位で2025年を終える

コソボは今年最多の19ランクアップ

スリナム、ノルウェー、パラグアイ、フィリピンなども大きく上昇

ルイス・デ・ラ・フエンテのチームは頂点に立って2026年を迎えるが、2025年に印象的な戦いを見せたチームは他にもあった。飛躍を遂げたチームについて以下に振り返っていこう。

頂点はスペイン

ラ・ロハは2008年から2013年までの各年を世界ランキング首位で終えていた。FIFAワールドカップ 南アフリカ2010優勝を飾り、UEFA EURO連覇も達成した時期である。2025年は全10試合を規定時間内では無敗で終え、首位の座を奪回することに成功。UEFAネーションズリーグ決勝でポルトガルに敗れたPK戦のみが唯一のつまずきだった。

FIFAワールドカップ2026予選ではアウェイでトルコに6-0の勝利、ブルガリアにも4-0で勝利するなど無失点での開幕5連勝を飾り、予選最終戦のみトルコと引き分けに終わった。

コソボの飛躍

ワールドカップ予選開始前の時点で、コソボは予選18試合のうちわずか一度しか勝てておらず、8得点に対して39失点を奪われていた。だが今年に入って状況は一変。フランコ・フォーダ監督のチームはスイスとの初戦に敗れたあと5試合を無敗で乗り切って3勝を挙げ、初めて欧州プレーオフの出場権を手に入れた。

これらの結果に加えてUEFAネーションズリーグとフレンドリーマッチでも4勝を挙げ、コソボは今年最多の89.02ポイントを獲得。99位から過去最高の世界80位まで上昇を遂げた。

大幅上昇

大陸連盟ごと最多ポイント獲得チーム：