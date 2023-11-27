Ranking di Futsal Maschile: Italia sedicesima, Brasile sempre in testa e sorpresa Ucraina

Il Brasile resta in vetta ad un Ranking che ha visto invariate le prime sette posizioni della classifica. Dall’ultima edizione, la Seleção ha vinto tutte le sue dieci partite, confermando così il primato nel Ranking Mondiale FIFA di Futsal Maschile.

Anche l’Ucraina ha mantenuto un rendimento del 100% di vittorie, con Ihor Korsun protagonista nel 3-1 ottenuto in Francia nell’uscita più recente. La squadra di Oleksandr Kosenko è così salita all’ottavo posto, facendo scivolare il Kazakistan al nono. L'Italia, invece, è in sedicesima posizione.

Più in basso ci sono stati movimenti importanti. Polonia (su di 3 posizioni, ora 19ª) e Vietnam (su di 6, ora 20º) sono entrati entrambi nella top 20, mentre Afghanistan (su di 5 fino al 28º posto), Ungheria (su di 6 fino al 32º), Iraq (su di 4 fino al 37º), Slovacchia (su di 4 fino al 38º), Kirghizistan (su di 6 fino al 43º), Lettonia (su di 8 fino al 52º), Corea del Sud (su di 16 fino al 57º), Danimarca (su di 11 fino al 61º), Malesia (su di 11 fino al 70º), Montenegro (su di 16 fino al 78º), Mozambico (su di 12 fino all’85º) e Turchia (su di 9 fino al 112º) hanno tutte compiuto passi avanti significativi.

In totale, sono state disputate 230 partite internazionali maschili dal 29 agosto, con Pakistan e Bangladesh che hanno fatto il loro ingresso nel ranking mondiale dopo aver giocato i loro primi incontri.

Ranking Mondiale FIFA di Futsal Maschile