La Spagna rimane in testa, l'Italia perde una posizione

Mentre le campionesse del mondo del 2023 restano salde al comando, la top 10 ha registrato diversi cambiamenti. La vittoria dell'Inghilterra sulla Spagna ha proiettato le Lionesses davanti alla Germania, portandole al terzo posto, appena un gradino sotto gli Stati Uniti. Le quattro volte campionesse del mondo hanno disputato una serie di tre incontri con il Giappone, collezionando due vittorie e una sconfitta.