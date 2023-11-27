La Spagna rimane in testa, l'Italia perde una posizione
La Spagna resta in vetta al Ranking Mondiale Femminile.
L'Inghilterra sale sul podio, mentre il Giappone balza al quinto posto guadagnando tre posizioni.
Dopo i risultati alle qualificazioni europee, l'Italia scivola al quattordicesimo posto.
La Spagna si conferma in vetta al Ranking Mondiale Femminile FIFA/Coca-Cola dopo l'ultimo turno di qualificazione europea per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027. Nonostante la sconfitta di misura per 1-0 contro l'Inghilterra, lo status delle Furie Rosse come squadra numero uno al mondo resta invariato.
Mentre le campionesse del mondo del 2023 restano salde al comando, la top 10 ha registrato diversi cambiamenti. La vittoria dell'Inghilterra sulla Spagna ha proiettato le Lionesses davanti alla Germania, portandole al terzo posto, appena un gradino sotto gli Stati Uniti. Le quattro volte campionesse del mondo hanno disputato una serie di tre incontri con il Giappone, collezionando due vittorie e una sconfitta.
A seguito dell'ascesa inglese, la Germania scivola in quarta posizione, mentre il Giappone guadagna tre posti e sale al quinto. Questo balzo in avanti è merito soprattutto della conquista della Coppa d'Asia femminile da parte delle Nadeshiko, torneo che fungeva da qualificazione per i Mondiali di Brasile 2027.
A completare la top ten c'è il Brasile, sesto dopo il trionfo nelle FIFA Series Femminili 2026 giocate in casa, seguito dalla Francia in settima posizione. L'avvio claudicante della Svezia nelle qualificazioni UEFA costa alle scandinave tre posizioni, facendole scivolare all'ottavo posto.
In coda alle prime dieci, il Canada guadagna una posizione portandosi al nono posto, mentre i quattro punti conquistati in una settimana contro la Francia permettono ai Paesi Bassi di scavalcare un avversario e rientrare tra le prime dieci, in decima posizione.
Le Azzurre, nonostante la vittoria per 6-0 in trasferta contro la Serbia nelle qualificazioni, ha pagato lo 0-0 al Parken Stadium di Copenaghen contro la Danimarca (balzata in avanti di due posizioni) nel turno successivo, pagando così nel Ranking e scivolando al quattordicesimo posto.
Movimenti da non perdere
Scendendo nella gerarchia, cinque nazionali hanno raggiunto il punto più alto della loro storia nel ranking: Turchia (51ª, +7 posizioni), El Salvador (78ª, +8), Kosovo (81ª, +11), Nepal (87ª, +2) e Arabia Saudita (160ª, +1).
Una menzione d'onore va alle Samoa Americane (120ª, +17), che hanno dato continuità all'ascesa di 16 posizioni registrata tra i Ranking pubblicati lo scorso agosto e dicembre. Nel corso degli ultimi due aggiornamenti, le isolane hanno scalato ben 33 posizioni, accumulando oltre 120 punti.