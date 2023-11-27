La Spagna chiude il 2025 al primo posto del Ranking

La Spagna rimane in vetta dopo il trionfo nella Women's Nations League

Gli Stati Uniti restano al secondo posto, mentre la Germania sale di due posizioni e si piazza al terzo posto

Nicaragua, Burkina Faso e Samoa Americane sono le squadre che hanno registrato i maggiori progressi

La Spagna rimane in testa al Ranking mondiale femminile FIFA/Coca-Cola dopo l'ultimo aggiornamento del 2025. La Roja ha consolidato il suo status di squadra numero uno al mondo vincendo il titolo della UEFA Women's Nations League.

Mentre le campionesse del mondo sono rimaste saldamente in vetta alla classifica, ci sono stati diversi altri cambiamenti nella top 10. Di seguito è possibile consultare il nostro riassunto completo dell'ultimo aggiornamento della classifica.

La regina spagnola

Dopo aver superato gli Stati Uniti e conquistato il primo posto ad agosto, la Spagna si è assicurata il titolo di squadra numero uno al mondo nel 2025 vincendo la Women's Nations League. Ha battuto la Germania in una finale disputata su due partite, dopo lo 0-0 di Kaiserslautern il 28 novembre, con un netto 3-0 a Madrid quattro giorni dopo. Due stelle del Barcellona sono state decisive per la Roja: Claudia Pina ha segnato una doppietta e anche Vicky Lopez ha trovato la rete.

I cambiamenti nella Top Ten

Sebbene la Germania non sia riuscita a vincere la competizione regionale, la squadra di Christian Wuck ha guadagnato due posizioni, salendo al terzo posto grazie alla vittoria in semifinale contro la Francia. Gli Stati Uniti rimangono al secondo posto, incastrati tra le due potenze europee, dopo aver battuto l'Italia in due amichevoli.

Il Brasile e la Corea del Nord, nel frattempo, hanno guadagnato entrambi una posizione, salendo rispettivamente al sesto e al nono posto. La Svezia è scesa di due posizioni al quinto posto dopo aver perso contro la Spagna nelle semifinali della Women's Nations League e contro la Francia nella finale per il terzo posto.

Nuovi record

Il Venezuela (42°) è una delle quattro squadre che hanno raggiunto la loro migliore posizione di sempre nella classifica. La squadra sudamericana è in testa alla CONMEBOL Women's Nations League, che funge da competizione di qualificazione della confederazione per la Coppa del Mondo Femminile FIFA Brasile 2027, dopo aver battuto il Perù per 6-0 e pareggiato 0-0 con l'Ecuador. Anche Polonia (24°), Capo Verde (119°) e Arabia Saudita (161°) hanno raggiunto il loro miglior piazzamento di sempre dopo l'aggiornamento di dicembre.

Il trio vola alto