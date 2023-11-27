Gli Stati Uniti restano in vetta al Ranking FIFA Femminile, grande scalata per il Brasile

Gli Stati Uniti sono ancora in testa al Ranking femminile, con la Spagna seconda.

Il Brasile sale al quarto posto dopo le vittorie su Stati Uniti e Giappone.

Egitto e Lussemburgo sono le squadre in maggiore crescita.

Gli Stati Uniti e la Spagna, campionessa del Mondiale femminile FIFA 2023, continuano a essere le prime due nazioni nel Ranking Mondiale Femminile FIFA/Coca-Cola, ma il Brasile, padrone di casa del Mondiale femminile FIFA 2027, si sta rapidamente avvicinando dopo una serie impressionante di vittorie nelle amichevoli.

Nella rivincita della finale per la medaglia d'oro del Torneo Olimpico di Calcio Femminile dello scorso anno, le Canarinhas hanno superato gli Stati Uniti per 2-1 in California, sconfiggendo anche il Giappone in due incontri. Questi tre trionfi hanno permesso al Brasile di balzare dall'ottavo al quarto posto, il suo miglior piazzamento in classifica da oltre un decennio: l'ultima volta che si erano classificate quarti era stato nel dicembre 2013.

Nonostante la sconfitta contro il Brasile, gli Stati Uniti sono rimasti al primo posto, ma il loro vantaggio sulla Spagna campione del mondo si è ridotto a poco più di 20 punti, rispetto ai quasi 50 di marzo e ai quasi 60 di fine anno scorso. La Germania ha mantenuto il terzo posto, seguita dal Brasile in rapida ascesa e dall'Inghilterra, che ha perso una posizione, completando la top five.

La Svezia è rimasta invariata al sesto posto, mentre il Giappone è sceso di due posizioni al settimo, il Canada è sceso di una posizione all'ottavo, la Corea del Nord ha mantenuto il nono posto e la Francia è salita di una posizione al decimo.

Ranking Mondiale Femminile FIFA/Coca-Cola: Top 10

1. USA 2057.19 punti (-11.87 dall'ultimo Ranking) 2. Spagna 2034.34 (+13.74) 3. Germania 2030.88 (+16.15) 4. Brasile 2004.31 (+26.92) 5. Inghilterra 1999.78 (-9.2) 6. Svezia 1989.21 (-3.04) 7. Giappone 1982.51 (-19.39) 8. Canada 1974.46 (-12) 9. Corea del Nord 1944.23 (+0) 10. Francia 1941.61 (+20.21)

Egitto e Lussemburgo volano

In preparazione per la partita del secondo turno di Coppa d'Africa contro il Ghana a ottobre, l'Egitto ha collezionato due vittorie ad aprile sulla Giordania, per 3-0 e 5-1, guadagnando sette posizioni, dal 100° al 93° posto.

Nel frattempo, il Lussemburgo si è distinto nella fase a gironi della UEFA Nations League in Lega C, ottenendo quattro vittorie consecutive, tra cui le vittorie per 3-1 e 2-0 contro l'Armenia, una vittoria per 3-2 sul Liechtenstein e un trionfo per 3-1 in casa del Kazakistan. L'attaccante Amy Thompson è la capocannoniera a pari merito della Lega C con sei gol, che hanno contribuito alla promozione della sua squadra in Lega B e alla risalita di sei posizioni, dal 117° al 111° posto.

Nuove vette

Tredici Paesi hanno migliorato il loro punteggio totale più alto di sempre: Colombia (1797,42), Polonia (1705,75), Slovenia (1570,46), Venezuela (1500,56), Uruguay (1410,01), Porto Rico (1287,75), Bangladesh (1099,36), Libano (1096,55), Malawi (988,52), Arabia Saudita (895,83), Bhutan (869,33), Andorra (797,52) e Liechtenstein (727,20).

Infine, sei Paesi, cinque dei quali delle americhe, si posizionano più in alto che mai: Colombia (18°), Paraguay (45°), Venezuela (48°), Haiti (50°), Porto Rico (79°) e Arabia Saudita (165°).