Gli USA restano in testa nel Ranking mentre il Giappone accorcia il distacco

Gli Stati Uniti sono ancora in testa al Ranking femminile, con la Spagna seconda

Il Giappone sale al quinto posto dopo la vittoria della SheBelieves Cup

Tanzania e Kenya sono le squadre ad aver scalato più posizioni

Gli Stati Uniti e la Spagna, campionesse del Mondiale femminile FIFA 2023, restano le prime due nazioni nel Ranking Mondiale femminile FIFA/Coca-Cola, ma il Giappone si sta avvicinando dopo la recente vittoria nella SheBelieves Cup.

Le giapponesi hanno scalato tre posizioni, raggiungendo il quinto posto nel Ranking Mondiale grazie alla vittoria per 2-1 contro le padrone di casa degli Stati Uniti nel torneo internazionale a quattro squadre. È la prima volta dal dicembre 2015 che il Giappone entra nella top five mondiale, coronando un'incredibile ascesa per una squadra che era rimasta fuori dalla top 10 per quasi due anni, tra agosto 2021 e giugno 2023.

Di conseguenza, Svezia, Canada e Brasile hanno perso ciascuna una posizione, mentre il resto della top 10 è rimasto invariato.

Ranking Mondiale femminile FIFA/Coca-Cola: Top 10

1. USA 2069.06 punti (-18.49 dall'ultimo Ranking) 2. Spagna 2020.6 (-8.05) 3. Germania 2014.73 (+2.44) 4. Inghilterra 2008.98 (+4.46) 5. Giappone 2001.9 (+25.52) 6. Svezia 1992.25 (+0.98) 7. Canada 1986.46 (-1.8) 8. Brasile 1977.39 (+0) 9. Corea del Nord 1944.23 (+0) 10. Paesi Bassi 1931.78 (+2.69)

La Tanzania spicca il volo

I cambiamenti più significativi nel Ranking si sono verificati in Africa, a seguito delle qualificazioni per la Coppa d'Africa femminile CAF. Tanzania e Kenya hanno guadagnato entrambe sette posizioni dopo le vittorie nei play-off contro Guinea Equatoriale e Tunisia, diventando le squadre con il maggiore miglioramento negli ultimi due mesi. La Tanzania si trova ora al 145° posto, mentre il Kenya è salito al 149°.

La Tunisia, invece, è la squadra che ha perso più posizioni, avendo perso 11 posizioni e scivolando all'89° posto dopo la sconfitta contro il Kenya. Nel frattempo, un'altra novità significativa arriva dal continente africano: Gibuti è entrato per la prima volta nel Ranking FIFA.

Grandi scalate

Diciassette nazioni hanno raggiunto il loro punteggio più alto di sempre nel Ranking FIFA, con la Colombia (1782,90) in testa. Tra le squadre che hanno brillato nella UEFA Nations League femminile ci sono anche Polonia (1701,58), Slovenia (1562,36) e Turchia (1430,34), oltre a Porto Rico (1273,31).

Inoltre, quattro nazioni hanno raggiunto la loro migliore posizione nel Ranking fino ad oggi: Slovenia (38ª), Paraguay (46ª), Porto Rico (81ª) e Capo Verde (125ª).