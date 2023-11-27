Spagna ancora in testa al Ranking, balzo di Marocco e Senegal

Spagna ancora regina del Ranking Mondiale Maschile FIFA/Coca Cola

Il Senegal sale al 12° posto dopo aver vinto la Coppa d'Africa

Marocco ottavo nonostante la delusione in finale

La Spagna conferma ancora una volta il proprio dominio, restando saldamente in vetta al Ranking Mondiale Maschile FIFA/Coca-Cola. Alle spalle delle Furie Rosse, che continuano a dettare il passo, mantengono le proprie posizioni anche Argentina, Francia e Inghilterra.

Tuttavia, la recente conclusione della Coppa d'Africa 2025 — che ha visto protagoniste ben sette delle nazionali che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 — ha portato scossoni significativi alla classifica.

Continua a leggere per scoprire il riepilogo completo dei principali balzi in avanti e dei cali più vistosi dopo l'aggiornamento di gennaio.

Le finaliste africane scalano posizioni

Nonostante l'amaro in bocca per la sconfitta nella finale della Coppa d’Africa, il Marocco — nazione ospitante — ha guadagnato tre posizioni salendo all’ottavo posto, il miglior piazzamento della sua storia. Per i Leoni dell’Atlante si tratta inoltre del primo ritorno in top ten dall’aprile del 1998. Questa ascesa è costata cara a Belgio, Croazia e Germania, che hanno tutte perso una posizione. Nel frattempo il Senegal, vincitore della competizione, è stato premiato per aver riconquistato il titolo continentale con un incredibile balzo di sette posizioni, raggiungendo il 12° posto, anch'esso un record storico per la nazionale, superando l'Italia che perde una posizione.

Le altre africane alla riscossa

La Nigeria, medaglia di bronzo in Coppa d'Africa, e il Camerun, arrivato ai quarti di finale, hanno fatto registrare un balzo senza precedenti di 12 posizioni ciascuno, portandosi rispettivamente al 26° e al 45° posto dopo le ottime prestazioni nel torneo continentale.

Segnali positivi anche dal resto del continente: l'Algeria sale di sei gradini fino alla 28ª posizione, l'Egitto semifinalista guadagna quattro posti (31°), la Costa d'Avorio ne scala cinque (37°) e la RD del Congo avanza di otto (48°). Grazie a questi risultati, la confederazione africana (CAF) vanta ora ben nove nazioni nella top 50 mondiale, due in più rispetto alla fine del 2025.

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