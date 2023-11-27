La Spagna chiude il 2025 in testa al Ranking FIFA

La Spagna ha chiuso l’anno al primo posto del Ranking Mondiale Maschile FIFA/Coca-Cola.

Il Kosovo ha guadagnato 19 posizioni, risultando il Paese con la maggiore scalata del 2025.

Suriname, Norvegia, Paraguay e Filippine hanno registrato tutti notevoli progressi nella classifica.

La Spagna chiuderà l’anno al primo posto del Ranking Mondiale Maschile FIFA/Coca-Cola per la prima volta dal 2013, a seguito dell’aggiornamento finale del 2025. È la settima volta che la Roja termina l’anno come squadra da battere nel panorama calcistico mondiale, un dato superato solo dal Brasile, che ci è riuscito in 13 occasioni. Pur guidando la classifica, la squadra di Luis de la Fuente non è stata l’unica a impressionare durante il 2025. Di seguito, l’aggiornamento completo sui team che si sono distinti.

La Spagna in vetta

La Roja ha chiuso l’anno in cima al Ranking Mondiale, e fece lo stesso in un periodo che va dal 2008 al 2013, durante il quale i giganti europei hanno conquistato la Coppa del Mondo FIFA 2010 tra due trionfi consecutivi agli Europei UEFA. Hanno riconquistato la vetta dopo un anno in cui sono rimasti imbattuti nei tempi regolamentari in tutte e dieci le partite disputate, con l’unico neo rappresentato dalla sconfitta ai calci di rigore contro il Portogallo nella finale della UEFA Nations League.

Nei primi cinque match di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la Spagna non ha subito gol, tra cui spiccano la vittoria per 6-0 in trasferta contro la Turchia e il 4-0 inflitto alla Bulgaria, prima di pareggiare nell’ultima partita preliminare contro le Crescent Stars.

Il cambio di rotta del Kosovo

Prima delle qualificazioni al Mondiale, il Kosovo aveva vinto solo una delle 18 partite preliminari, segnando otto gol e subendone 39. Quest’anno, però, la situazione è cambiata: la squadra di Franco Foda, dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera, è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite, vincendone tre e conquistando per la prima volta l’accesso ai play-off europei.

Questi risultati, uniti a quattro vittorie tra UEFA Nations League e amichevoli, hanno permesso ai Dardanët di accumulare 89,02 punti Ranking, il massimo dell’anno, e di scalare dalla 99ª posizione fino al miglior piazzamento nazionale di sempre, l’80ª nel mondo.

Grandi scalate

Mentre il Kosovo, con una scalata di 19 posizioni, si è aggiudicato il titolo di “miglior salto” dell’anno, numerose altre nazioni hanno chiuso il 2025 molto più in alto rispetto all’inizio. Suriname (123°), che affronterà la Bolivia per avere la possibilità di sfidare l’Iraq al Torneo Play-Off FIFA di marzo, ha guadagnato 15 posizioni. Norvegia (29°), Paraguay (39°) e Filippine (136°) sono salite di 14 posizioni, mentre Niger (110°), Isole Faroe (125°) e Singapore (148°) hanno tutte guadagnato 12 posti. Per Singapore si tratta anche del miglior piazzamento nel ranking mondiale dal maggio 2014.

Migliori prestazioni per confederazione: