Criteri per la determinazione della Classifica mondiale femminile FIFA/Coca-Cola

Metodologia di calcolo della Classifica mondiale femminile FIFA

Considerazioni generali

Nella Classifica mondiale femminile FIFA le squadre sono ordinate in base a un valore che ne riflette la forza effettiva. Di conseguenza, il coefficiente (o punteggio) di una squadra offre numerose informazioni. Ad esempio, se una squadra ne affronta un’altra in campo neutro, in una partita a eliminazione diretta e avendo 72 punti in più di essa, la probabilità che superi il turno è del 60%.

Classifica mondiale femminile FIFA - Perché?

Promozione del calcio femminile

Valutazione realistica: dare a ognuno il posto che merita

Analisi statistica dello stato del calcio femminile

Attribuire la stessa importanza al calcio maschile e al calcio femminile

Basi solide: circa 3.000 partite disputate dal 1971

Sebbene un po’ di matematica sia inevitabile, il sistema utilizzato è facilmente comprensibile e consente a chiunque di capire i movimenti delle squadre o, addirittura, di calcolare il punteggio autonomamente. Dato che la prima partita è stata giocata un po’ più di 50 anni fa (la prima partita internazionale femminile è stata Francia contro Paesi Bassi, disputata il 17 aprile 1971), è possibile catalogare esaustivamente i dati sul calcio femminile internazionale.

Classifica mondiale femminile FIFA - Criteri fondamentali

Risultato della partita

In casa, in trasferta o in campo neutro

Importanza della partita

Differenza di posizione nella CMD tra le squadre

Principi del metodo di classificazione

La formula di base della CMD è in realtà abbastanza semplice:

Nuovo punteggio = Vecchio punteggio + (Effettivo - Previsto)

Il risultato della partita di una squadra viene convertito in un coefficiente: "Effettivo". Utilizzando alcune formule, la differenza punti (forza) viene convertita in un valore “Previsto”.

Se il valore “Effettivo” è migliore, allora il nuovo punteggio sarà più alto del precedente. Ciò riflette il fatto che la squadra ha fornito una prestazione superiore al previsto. La squadra sottoperformante perde lo stesso numero di punti guadagnato dall'avversaria. Il suo risultato “Previsto” sarà superiore al suo risultato “Effettivo”, ossia non ha ottenuto il risultato previsto.

Da questa regola di base si può trarre la seguente conclusione: i punti guadagnati dalla squadra vincente dipendono dalla forza dell’avversaria. Una vittoria contro una squadra particolarmente debole migliorerà di poco la propria posizione nella CMD, mentre una vittoria contro una squadra più forte verrà premiata con un netto aumento del punteggio nella Classifica mondiale femminile.

Risultato effettivo della partita

Le vittorie e le sconfitte rimangono ovviamente i criteri principali, ma, come mostrato nella tabella seguente, anche la differenza reti e i gol segnati vengono presi in considerazione.

Campo neutro o in casa o in trasferta

Per correggere il punteggio in considerazione del vantaggio di giocare in casa, ai punti della squadra di casa viene applicato un modificatore “H” (Home). Andando a rivedere lo storico dei risultati, si nota che le squadre ottengono risultati migliori in casa rispetto a quando giocano in trasferta. Le squadre di casa ottengono il 66% dei punti, mentre le avversarie appena il 34%. Per bilanciare questo effetto, viene applicata una correzione che aumenta il punteggio della squadra di casa di 100 punti (pari al 64%).

Importanza della partita

Nelle partite amichevoli, le selezioni nazionali non sono sempre il meglio che il paese può schierare in campo, mentre è chiaro che nella Finale della Coppa del Mondo femminile FIFA si sfideranno le due migliori squadre possibili. Pertanto, le partite che si svolgono durante le competizioni (di qualificazione) importanti danno una misura più precisa della forza di una squadra rispetto a un’amichevole. Questo elemento è preso in considerazione con l’introduzione del fattore “M” (Match Importance) che riflette l’Importanza della partita.

Per le partite disputate nella fase finale della Coppa del Mondo femminile FIFA, questo fattore è quattro volte più alto rispetto alle partite amichevoli, mentre nelle partite di qualificazione per la Coppa del Mondo il fattore è tre volte più alto. Quindi, in una competizione maggiore è possibile guadagnare o perdere molti più punti.

Fermo restando quanto detto, le partite amichevoli tra le 10 squadre migliori della classifica sono comunque prestigiose e, quindi, più importanti. Pertanto, è necessario considerare maggiormente la forza delle squadre partecipanti. Di conseguenza, le partite amichevoli tra le 10 squadre migliori in classifica ricevono un fattore M doppio rispetto alle amichevoli “normali”.

Differenza dei punti assegnati

Per predire il risultato di una partita si utilizza la differenza tra i punti “x” delle due squadre avversarie (x = [r1 - r2] / fattore di scala). A tal fine, la formula utilizzata è la seguente: P (x) = 1 / [1 + 10 (x / 2)]

Per ogni squadra, la probabilità di vittoria “P” è espressa con un valore compreso tra 0 e 1, in funzione della differenza tra i punti di scala “x”.

Il fattore di scala viene scelto in modo che le migliori del mondo possano ottenere un punteggio superiore a 2.000, mentre le debuttanti assolute un valore intorno ai 1.000 punti.

Conclusione