Dopo un lungo periodo di rodaggio e di analisi del miglior modo per determinare la Classifica mondiale FIFA/Coca-Cola, ad agosto 2018 è entrato in vigore un nuovo modello approvato dal Consiglio della FIFA.
Questa nuova versione elaborata dalla FIFA è stata chiamata “SUM”, perché si affida sull’aggiunta/sottrazione ad ogni partita di punti dal precedente totale, invece che sull’applicazione della media dei punti di un determinato periodo, come avveniva nella precedente versione della Classifica mondiale.
I punti aggiunti o sottratti vengono determinati in parte dalla forza relativa delle contendenti, compresa l’attesa logica che la squadra con il punteggio migliore ottenga un risultato migliore rispetto alla squadra con punteggio inferiore.
Maggiori dettagli sulla formula utilizzata nell’algoritmo, la ponderazione delle partite e altri aspetti, possono essere trovati QUI.