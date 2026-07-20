Classifica mondiale FIFA/Coca-Cola

Ranking mondiale maschile più recente
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Ultimo aggiornamento ufficiale:20 luglio 2026
Una partita internazionale può talvolta essere declassata dopo la diretta, pertanto i punti relativi alla partita non verranno conteggiati nella nuova classifica ufficiale
*Alcune partite si svolgono al di fuori delle finestre dedicate alle partite internazionali. La classifica non verrà aggiornata fino alla fine della prossima finestra di classifica
Per alcune amichevoli potremmo non avere una copertura completa durante la diretta e non riceveremo aggiornamenti sui punteggi o sui minuti, ma solo il risultato finale