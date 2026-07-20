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Classifica mondiale FIFA/Coca-Cola

Ranking mondiale maschile più recente

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Ultimo aggiornamento ufficiale:20 luglio 2026

  • Una partita internazionale può talvolta essere declassata dopo la diretta, pertanto i punti relativi alla partita non verranno conteggiati nella nuova classifica ufficiale

  • *Alcune partite si svolgono al di fuori delle finestre dedicate alle partite internazionali. La classifica non verrà aggiornata fino alla fine della prossima finestra di classifica

  • Per alcune amichevoli potremmo non avere una copertura completa durante la diretta e non riceveremo aggiornamenti sui punteggi o sui minuti, ma solo il risultato finale

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