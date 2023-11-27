Ukraina Naik, Polandia dan Vietnam Masuk 20 Besar
Brasil tetap berada di puncak dari tujuh besar yang tidak berubah pada Peringkat Futsal Pria FIFA. Sejak edisi terakhir, Selecao memenangkan seluruh 10 pertandingan mereka.
Ukraina juga memiliki rekor 100 persen pada periode tersebut, dengan Ihor Korsun menginspirasi kemenangan 3-1 di Prancis pada laga terakhir. Tim asuhan Oleksandr Kosenko pun naik ke posisi kedelapan, menggusur Kazakhstan ke posisi kesembilan.
Ada pergerakan signifikan di bawah mereka. Polandia (naik 3 ke posisi 19) dan Vietnam (naik 6 ke posisi 20) sama-sama masuk 20 besar, sementara Afghanistan (naik 5 ke posisi 28), Hongaria (naik 6 ke posisi 32), Irak (naik 4 ke posisi 37), Slowakia (naik 4 ke posisi 38), Kirgizstan (naik 6 ke posisi 43), Latvia (naik 8 ke posisi 52), Korea Selatan (naik 16 ke posisi 57), Denmark (naik 11 ke posisi 61), Malaysia (naik 11 ke posisi 70), Montenegro (naik 16 ke posisi 78), Mozambik (naik 12 ke posisi 85) dan Turki (naik 9 ke posisi 112) semuanya mencatat kemajuan signifikan.
Secara keseluruhan, 230 laga internasional pria dimainkan sejak 29 Agustus, dengan Pakistan dan Bangladesh masuk ke tangga peringkat global setelah memainkan pertandingan pertama mereka.
Peringkat Dunia Futsal Pria FIFA
1) Brasil 2) Portugal 3) Spanyol 4) Argentina 5) Iran 6) Maroko 7) Rusia 8) Ukraina 9) Kazakhstan 10) Prancis 11) Thailand 12) Paraguay 13) Jepang 14) Kroasia 15) Georgia 16) Italia 17) Ceko 18) Venezuela 19) Polandia 20) Vietnam 21) Slovenia 22) Uzbekistan 23) Armenia 24) Indonesia 25) Belarus