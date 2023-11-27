Spanyol Tetap di Puncak; Inggris Naik Peringkat

Spanyol tetap berada di puncak Peringkat Dunia Wanita

Inggris masuk ke tiga besar, sementara Jepang naik tiga peringkat ke posisi kelima

Kemenangan dan hasil imbang melawan Prancis mengantarkan Belanda masuk ke sepuluh besar

Meskipun juara dunia 2023 tetap kokoh di puncak klasemen, terdapat beberapa perubahan lain di 10 besar. Kemenangan Inggris atas Spanyol melambungkan The Lionesses melewati Jerman dan menduduki posisi ketiga, hanya selisih satu peringkat di belakang Amerika Serikat, juara empat kali, yang menjalani tiga pertandingan melawan Jepang, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan.

Jerman kini berada di peringkat keempat setelah kenaikan Inggris, sementara Jepang naik tiga peringkat ke posisi kelima, sebagian besar berkat keberhasilan Nadeshiko dalam menjuarai Piala Asia Wanita AFC, turnamen kualifikasi untuk Brasil 2027.

Melengkapi sepuluh besar adalah Brasil di peringkat keenam setelah berhasil menjuarai FIFA Series Wanita 2026 di Brasil, disusul Prancis di peringkat ketujuh. Awal yang kurang mulus bagi Swedia di babak kualifikasi UEFA membuat mereka turun tiga peringkat ke posisi kedelapan, sementara Kanada naik satu peringkat ke posisi kesembilan dan raihan empat poin dalam laga melawan Prancis pekan ini membantu Belanda melompat satu peringkat ke posisi kesepuluh.

Pergerakan lainnya

Di peringkat bawah, lima negara mencapai peringkat tertinggi dalam sejarah mereka: Türkiye (peringkat 51, naik 7), El Salvador (peringkat 78, naik 8), Kosovo (peringkat 81, naik 11), Nepal (peringkat 87, naik 2), dan Arab Saudi (peringkat 160, naik 1).