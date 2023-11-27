Spanyol Akhiri Tahun di Puncak Dunia

Spanyol mempertahankan posisi puncak setelah menjuarai Women's Nations League

Amerika Serikat tetap di posisi kedua, sementara Jerman naik dua peringkat ke posisi ketiga

Nikaragua, Burkina Faso dan Samoa Amerika adalah negara-negara dengan peningkatan terbesar

Spanyol tetap berada di puncak Peringkat Dunia Wanita FIFA/Coca-Cola setelah pembaruan terakhir tahun 2025. La Roja mengukuhkan status mereka sebagai tim nomor satu di dunia dengan menjuarai UEFA Women’s Nations League.

Sementara para juara dunia tersebut tak tergoyahkan di posisi teratas, terdapat sejumlah perubahan lain di dalam 10 besar. Lihat rangkuman lengkap kami dari pembaruan Peringkat terbaru di bawah ini.

Dominasi Spanyol

Setelah menyalip Amerika Serikat untuk merebut posisi puncak pada Agustus lalu, Spanyol memastikan mereka menutup tahun 2025 sebagai tim peringkat satu dunia dengan menjuarai Women’s Nations League. Mereka menaklukkan Jerman dalam final dua leg, mengawali dengan hasil imbang 0-0 di Kaiserslautern pada 28 November sebelum meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di Madrid empat hari kemudian. Dua bintang Barcelona menjadi figur kunci bagi La Roja, dengan Claudia Pina membukukan dwigol dan Vicky Lopez turut mencetak gol.

Para penggoyang dan pergerakan di jajaran sepuluh besar

Walaupun Jerman gagal menjuarai kompetisi regional tersebut, tim asuhan Christian Wuck naik dua peringkat ke posisi ketiga berkat kemenangan semifinal atas Prancis. Amerika Serikat tetap berada di posisi kedua – diapit oleh dua kekuatan besar Eropa – setelah menaklukkan Italia dalam dua laga persahabatan. Brasil dan Korea Utara masing-masing naik satu posisi ke peringkat keenam dan kesembilan. Swedia turun dua peringkat ke posisi kelima setelah kalah dari Spanyol pada semifinal Women’s Nations League dan takluk dari Prancis pada perebutan tempat ketiga.

Peringkat tertinggi baru

Venezuela (peringkat 42) menjadi salah satu dari empat tim yang mencapai posisi terbaik sepanjang sejarah dalam Peringkat tersebut. Tim Amerika Selatan itu memimpin CONMEBOL Women’s Nations League – yang berfungsi sebagai kompetisi kualifikasi konfederasi untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2027 Brasil – setelah menaklukkan Peru 6-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Ekuador.

Polandia (peringkat 24), Tanjung Verde (peringkat 119) dan Arab Saudi (peringkat 161) juga mencapai titik tertinggi mereka setelah pembaruan Peringkat bulan Desember.

Tiga tim melesat jauh