Peringkat Wanita FIFA | AS di puncak, Jepang pangkas jarak

AS masih memimpin peringkat wanita, diikuti Spanyol di posisi kedua

Jepang naik ke posisi kelima setelah sukses di SheBelieves Cup

Tanzania dan Kenya mengalami peningkatan terbesar

Amerika Serikat dan juara Piala Dunia Wanita FIFA 2023, Spanyol tetap menjadi dua negara teratas dalam Peringkat Dunia Wanita FIFA/Coca-Cola – tetapi Jepang semakin mendekati mereka setelah kesuksean terbaru mereka dalam SheBelieves Cup.

Nadeshiko naik tiga peringkat ke posisi kelima berkat kemenangan 2-1 atas tuan rumah AS dalam turnamen internasional empat tim tersebut. Ini adalah pertama kalinya Jepang masuk dalam lima besar dunia sejak Desember 2015 dan merupakan puncak kenaikan luar biasa bagi tim yang berada di luar 10 besar selama hampir dua tahun antara Agustus 2021 dan Juni 2023.

Sebaliknya, Swedia, Kanada, dan Brasil masing-masing turun satu peringkat, dan tidak ada perubahan lain di 10 besar.

Peringkat Dunia Wanita FIFA/Coca-Cola: 10 Besar

1. AS 2069,06 poin (-18,49 dari Peringkat sebelumnya) 2. Spanyol 2020,6 (-8,05) 3. Jerman 2014,73 (+2,44) 4. Inggris 2008,98 (+4,46) 5. Jepang 2001,9 (+25,52) 6. Swedia 1992,25 (+0,98) 7. Kanada 1986,46 (-1,8) 8. Brasil 1977,39 (+0) 9. Korea Utara 1944,23 (+0) 10. Belanda 1931,78 (+2,69)

Tanzania melesat

Perubahan peringkat terbesar terjadi di Afrika setelah serangkaian kualifikasi Piala Afrika Wanita CAF. Tanzania dan Kenya naik tujuh peringkat setelah masing-masing menang dalam babak play-off melawan Guinea Ekuatorial dan Tunisia, menjadikan mereka negara dengan peningkatan paling pesat selama dua bulan terakhir. Tanzania kini berada di peringkat 145, sementara Kenya berada di peringkat 149.

Tunisia turun 11 peringkat – lebih banyak dibandingkan negara lain – ke posisi 89 setelah kalah dari Kenya. Di tempat lain di benua itu, Djibouti masuk ke daftar peringkat untuk pertama kalinya.

Peningkatan terbesar

Sebanyak tujuh belas negara berhasil meningkatkan total poin tertinggi mereka, dipelopori oleh Kolombia (1782,90). Lalu diikuti oleh Polandia (1701,58), Slovenia (1562,36), dan Turki (1430,34), yang semuanya tampil mengesankan di UEFA Women's Nations League, dan Puerto Riko (1273,31).

Sementara itu, empat negara telah mencapai posisi Peringkat terbaiknya hingga saat ini: Slovenia (38), Paraguay (46), Puerto Riko (81), dan Tanjung Verde (125).