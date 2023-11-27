AS Kokoh di Puncak sementara Brasil Alami Kenaikan Drastis

Amerika Serikat masih memimpin Peringkat Wanita, dengan Spanyol di urutan kedua

Brasil naik ke posisi keempat setelah menang atas Amerika Serikat dan Jepang

Mesir dan Luksemburg mengalami kenaikan terbesar

Dalam pertemuan kembali setelah perebutan medali emas Olimpiade Cabang Sepak Bola Wanita tahun lalu, Canarinhas mengalahkan Amerika Serikat 2-1 di California, dan juga mengalahkan Jepang dalam dua pertandingan lainnya. Ketiga kemenangan tersebut membuat Brasil melonjak dari posisi kedelapan ke posisi keempat, peringkat tertinggi mereka selama lebih dari satu dekade: terakhir kali mereka menduduki peringkat keempat pada bulan Desember 2013.

Meskipun kalah dari Brasil, Amerika Serikat tetap berada di peringkat pertama, namun keunggulan mereka atas juara dunia Spanyol terpangkas menjadi lebih dari 20 poin, turun dari hampir 50 poin di bulan Maret dan hampir 60 poin di akhir tahun lalu. Jerman tetap berada di posisi ketiga, diikuti oleh Brasil yang sedang naik daun dan Inggris, yang turun satu peringkat, untuk melengkapi posisi lima besar.

Swedia tidak berubah di posisi keenam, sementara Jepang turun dua peringkat ke posisi ketujuh, Kanada turun satu peringkat ke posisi kedelapan, Korea Utara tetap di posisi kesembilan dan Prancis naik satu peringkat ke posisi kesepuluh.

Peringkat Dunia Wanita FIFA/Coca-Cola: 10 Besar

1. Amerika Serikat 2057.19 poin (-11.87 dari Peringkat terakhir) 2. Spanyol 2034.34 (+13.74) 3. Jerman 2030.88 (+16.15) 4. Brasil 2004,31 (+26,92) 5. Inggris 1999,78 (-9,2) 6. Swedia 1989,21 (-3,04) 7. Jepang 1982,51 (-19,39) 8. Kanada 1974,46 (-12) 9. Korea Utara 1944.23 (+0) 10. Prancis 1941.61 (+20.21)

Mesir dan Luksemburg terbang tinggi

Sebagai bagian dari persiapan mereka untuk pertandingan putaran kedua Piala Afrika melawan Ghana pada bulan Oktober, Mesir mengoleksi sepasang kemenangan di bulan April atas Yordania, 3-0 dan 5-1, untuk naik tujuh peringkat dari posisi ke-100 ke posisi ke-93.

Sementara itu, Luksemburg unggul dalam kampanye penyisihan grup Liga Bangsa-Bangsa UEFA di Liga C dengan membukukan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 3-1 dan 2-0 atas Armenia, kemenangan 3-2 atas Liechtenstein, dan kemenangan 3-1 di Kazakhstan. Penyerang Amy Thompson menjadi pencetak gol terbanyak di Liga C dengan enam gol, membantu timnya meraih promosi ke Liga B dan naik enam peringkat dari posisi 117 ke 111.

Mencapai peringkat tertinggi

Tiga belas negara mencapai total poin tertinggi yang pernah mereka raih: Kolombia (1797,42), Polandia (1705,75), Slovenia (1570,46), Venezuela (1500,56), Uruguay (1410. 01), Puerto Riko (1287,75), Bangladesh (1099,36), Lebanon (1096,55), Malawi (988,52), Arab Saudi (895,83), Bhutan (869,33), Andorra (797,52), dan Liechtenstein (727,20).

Akhirnya, enam negara, lima di antaranya dari Amerika, menduduki peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya: Kolombia (18), Paraguay (45), Venezuela (48), Haiti (50), Puerto Riko (79) dan Arab Saudi (165).